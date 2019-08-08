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      Зеленский с первым официальным визитом в Турции – главные новости, фото и видео

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      Владимир Зеленский в Турции - подробности визита 7 августа 2019
      Владимир Зеленский уже в Турции / Фото из Twitter

      Владимир Зеленский находится с первым официальным визитом в Турции, который продлится два дня, 7-8 августа. В его рамках украинский лидер уже встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также, он принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры. На следующий день запланированы встречи со Вселенским Патриархом Варфоломеем и участие в украино-турецком бизнес-форуме

      День первый

      Сразу же после прилета Владимир Зеленский принял участие в возложении венка в мавзолее имени Ататюрка.

      Важно: Зеленский встретился с Варфоломеем: фото и детали

      После этого Владимир Зеленский вместе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым приняли участие в открытии Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции в столице Анкаре.

      Во время церемонии открытия Центра Владимир Зеленский встретился с крымскотатарской общиной Турции. Во время встречи он пообещал коренному народу Крыма упростить получение разрешения на посещение полуострова.

      Открытие Центра крымскотатарской диаспоры: смотрите фото

      Встреча Зеленского с Эрдоганом

      Официальная церемония мероприятия проходила в Анкаре. Лидеры вышли на площадь перед Дворцом Президента Турции под гимны двух стран.


      Зеленский с Ердоганом во время официальной церемонии / фото с сайта Президента Украины

      Сразу после церемонции начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Они продолжались почти два часа. Лидеры обворилы войну на Донбассе, аннексию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов.

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      Во время брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом.

      Украинский президент в ответ предложил присутствующим почтить минутой молчания погибших морпехов. Он отметил, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

      Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов:

      Ключевыми темами переговоров президентов Украины и Турции были: угрозы милитаризации, которые продолжаются в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа.

      Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону,
      – сказал гарант.

      Эрдоган в ответ отметил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что его страна считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру. Зеленский поблагодарил Эрдогана за такую ​​позицию.

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      Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

      Пришло время финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, которые продолжаются уже много лет,
      – сказал он.

      По словам турецкого лидера, в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов. Теперь оба государства будут стремиться, чтобы эта цифра увеличилась до 10 миллиардов.

      Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что объемы торговли между странами увеличатся и пригласил турецкий бизнес работать в Украине.

      По итогам переговоров, Зеленский и Эрдоган дают совместную пресс-конференцию:

      После завершения двусторонних переговоров в присутствии глав государств был подписан протокол о договоренности по использованию и изучения космоса между Национальным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Турецкой Республики.

      День второй

      Второй день пребывания президента Украины в Турции начался с посещения украинского-турецкого бизнес-форума. На нем гарант сделал несколько интересных и важных заявлений. В частности, он анонсировал проведение земельной реформы еще в 2019 году. В следующем же году благодаря этой реформе действующая власть планирует создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.

      По словам президента, в Украине уже сегодня есть турецкие компании, владеющие землей. Поэтому он призвал другие фирмы из Турции заходить на украинский рынок, особенно на юг, где существует необходимость создания и развития мелиоративных систем.

       Кстати, Украина открывает новые визовые центры за рубежом, в частности в Турции

      Также Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине – говорится о работе казино в 5-звездочных отелях. Как объяснил президент, такой шаг будет стимулировать развитие туристического кластера Черноморского региона. В то же время он призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

      Что касается других инициатив, то Зеленский анонсировал введение сети мобильного интернета 5G в Украине и пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по внедрению этой технологии.

      Встреча с Варфоломеем

      Во время встречи с Владимиром Зеленским Вселенский патриарх показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле. Варфоломей в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

      Встреча Зеленского и Варфоломея / Фото ОПУ

      По случаю встречи с Зеленским Вселенский патриарх дал обед, а по завершении встречи провел президента к кортежу. Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем".

      Обо всем, что тревожит всех, говорили. Я очень рад, что у нас здесь мощная поддержка не только на политическом уровне,
      – сказал он.

      У Глава государства также состоится встреча в компании Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники. Там он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

       

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      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Турции Крымские татары Аннексия Крыма Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Новости Крыма Зона свободной торговли Реджеп Эрдоган Мустафа Джемилев Рефат Чубаров
      Источник: 24 канал
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