Зеленский с первым официальным визитом в Турции – главные новости, фото и видео

Владимир Зеленский находится с первым официальным визитом в Турции, который продлится два дня, 7-8 августа. В его рамках украинский лидер уже встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также, он принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры. На следующий день запланированы встречи со Вселенским Патриархом Варфоломеем и участие в украино-турецком бизнес-форуме

День первый

Сразу же после прилета Владимир Зеленский принял участие в возложении венка в мавзолее имени Ататюрка.

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После этого Владимир Зеленский вместе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым приняли участие в открытии Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции в столице Анкаре.

Во время церемонии открытия Центра Владимир Зеленский встретился с крымскотатарской общиной Турции. Во время встречи он пообещал коренному народу Крыма упростить получение разрешения на посещение полуострова.

Открытие Центра крымскотатарской диаспоры: смотрите фото

Встреча Зеленского с Эрдоганом

Официальная церемония мероприятия проходила в Анкаре. Лидеры вышли на площадь перед Дворцом Президента Турции под гимны двух стран.



Зеленский с Ердоганом во время официальной церемонии / фото с сайта Президента Украины

Сразу после церемонции начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Они продолжались почти два часа. Лидеры обворилы войну на Донбассе, аннексию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов.

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Во время брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом.

Украинский президент в ответ предложил присутствующим почтить минутой молчания погибших морпехов. Он отметил, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов:

Ключевыми темами переговоров президентов Украины и Турции были: угрозы милитаризации, которые продолжаются в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа.

Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону,

– сказал гарант.

Эрдоган в ответ отметил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что его страна считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру. Зеленский поблагодарил Эрдогана за такую ​​позицию.

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Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Пришло время финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, которые продолжаются уже много лет,

– сказал он.

По словам турецкого лидера, в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов. Теперь оба государства будут стремиться, чтобы эта цифра увеличилась до 10 миллиардов.

Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что объемы торговли между странами увеличатся и пригласил турецкий бизнес работать в Украине.

По итогам переговоров, Зеленский и Эрдоган дают совместную пресс-конференцию:

После завершения двусторонних переговоров в присутствии глав государств был подписан протокол о договоренности по использованию и изучения космоса между Национальным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Турецкой Республики.

День второй

Второй день пребывания президента Украины в Турции начался с посещения украинского-турецкого бизнес-форума. На нем гарант сделал несколько интересных и важных заявлений. В частности, он анонсировал проведение земельной реформы еще в 2019 году. В следующем же году благодаря этой реформе действующая власть планирует создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.

По словам президента, в Украине уже сегодня есть турецкие компании, владеющие землей. Поэтому он призвал другие фирмы из Турции заходить на украинский рынок, особенно на юг, где существует необходимость создания и развития мелиоративных систем.

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Также Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине – говорится о работе казино в 5-звездочных отелях. Как объяснил президент, такой шаг будет стимулировать развитие туристического кластера Черноморского региона. В то же время он призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Что касается других инициатив, то Зеленский анонсировал введение сети мобильного интернета 5G в Украине и пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по внедрению этой технологии.

Встреча с Варфоломеем

Во время встречи с Владимиром Зеленским Вселенский патриарх показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле. Варфоломей в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Встреча Зеленского и Варфоломея / Фото ОПУ

По случаю встречи с Зеленским Вселенский патриарх дал обед, а по завершении встречи провел президента к кортежу. Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем".

Обо всем, что тревожит всех, говорили. Я очень рад, что у нас здесь мощная поддержка не только на политическом уровне,

– сказал он.

У Глава государства также состоится встреча в компании Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники. Там он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.