Зеленский встретился с Варфоломеем: фото и детали

Президент Владимир Зеленский встретился с Варфоломеем во время своего визита в Турцию. Вселенский патриарх показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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По случаю встречи с Зеленским Вселенский патриарх дал ланч, а по завершении встречи провел президента к кортежу.

Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви,

– цитирует пресс-служба слова президента.

Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем", пишет "Укринформ".



Встреча Зеленского и Варфоломея

"Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", – сказал он.

Владимир Зеленский находится в Турции с первым официальным визитом, который продлится два дня – 7-8 августа. В его рамках украинский лидер уже встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Почему встреча Зеленского и Варфоломея важна?11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.



Сейчас ПЦУ переживает сложные времена. Все из-за патриарха Филарета, который выдвинул немало претензий настоятелю ПЦУ Епифанию, заявил о несогласии с Томосом и объявил о восстановлении Киевского патриархата. В ответ на такие заявления патриарх Варфоломей заявил, что поддерживает развитие новообразованной Украинской церкви, а руководить ею должен именно митрополит Епифаний. Кроме того, Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, хоть Филарет и убеждает в обратном.



Следовательно, вероятно, что президент Зеленский обсудит с Варфоломеем развитие Православной церкви, ее будущее и признание другими мировыми церквями.