04:36
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зеленский встретился с Варфоломеем: фото и детали

      256 Читати новину українською
      Встреча Зеленского с Варфоломеем 8 августа 2019 – фото и детали встречи
      Зеленский встретился с Варфоломеем / Офис Президента Украины

      Президент Владимир Зеленский встретился с Варфоломеем во время своего визита в Турцию. Вселенский патриарх показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле.

      Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

      Смотрите: Встреча Зеленского с Варфоломеем: охранники "отодвинули" журналистку из России – фото и видео

      По случаю встречи с Зеленским Вселенский патриарх дал ланч, а по завершении встречи провел президента к кортежу.

      Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви,
      – цитирует пресс-служба слова президента.

      Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем", пишет "Укринформ".


      Встреча Зеленского и Варфоломея

      "Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", – сказал он.

      Владимир Зеленский находится в Турции с первым официальным визитом, который продлится два дня – 7-8 августа. В его рамках украинский лидер уже встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

      Важно: Зеленский с первым официальным визитом в Турции – главные новости, фото и видео

      Почему встреча Зеленского и Варфоломея важна?11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

      Сейчас ПЦУ переживает сложные времена. Все из-за патриарха Филарета, который выдвинул немало претензий настоятелю ПЦУ Епифанию, заявил о несогласии с Томосом и объявил о восстановлении Киевского патриархата. В ответ на такие заявления патриарх Варфоломей заявил, что поддерживает развитие новообразованной Украинской церкви, а руководить ею должен именно митрополит Епифаний. Кроме того, Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, хоть Филарет и убеждает в обратном.

      Следовательно, вероятно, что президент Зеленский обсудит с Варфоломеем развитие Православной церкви, ее будущее и признание другими мировыми церквями.

      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      814
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Религия Новости Турции Президент Украины Вселенський патриархат
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      504
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 417
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 853
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 277
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук