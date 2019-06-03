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      Конфликт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом: появилась первая реакция Варфоломея

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      Варфоломей впервые прокомментировал конфликт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом
      Варфоломей впервые прокомментировал конфликт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом / ap.org

      Вселенский Патриарх Варфоломей подчеркнул, что поддерживает развитие Православной церкви Украины , а руководить ею должен митрополит Епифаний. Кроме того, Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, хоть Филарет и убеждает в обратном.

      Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что об этом Варфоломей сказал на встрече с украинскими представителями СМИ в Стамбуле.

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      В Константинополе напомнили, что всегда беспокоились из-за религиозной ситуации украинского народа. Поэтому, недавнее предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии не было связано с политикой или геополитикой, а Украина получила свободу от внешнего воздействия, особенно от Российского государства.

      Что касается Филарета, то его восстановили до епископского достоинства как бывшего Митрополита Киевского. Так называемый "Киевский Патриархат" не существует и никогда не существовал,
      – отметил Варфоломей.

      Священнослужитель также подтвердил приверженность Вселенского патриархата новоизбранному главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

      "Мы исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного Епископа Православной Церкви Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", – подытожил Варфоломей.

       

      Что известно про конфлткт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса:

      - Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      - Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      - Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний Филарет Православная церковь Украины Религия УПЦ КП Вселенський патриархат Конфликт в ПЦУ
      Источник: 24 Канал
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