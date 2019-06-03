Конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом: з'явилась перша реакція Варфоломія

Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що підтримує розвиток Православної церкви України , а керувати нею повинен митрополит Епіфаній. Окрім того, Київського патріархату не існує і ніколи не існувало, хоч Філарет і переконує у протилежному.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розповів, що про це Варфоломій сказав на зустрічі з українськими представниками ЗМІ у Стамбулі.

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У Константинополі нагадали, що завжди турбовалися через релігійну ситуацію українського народу. Тому, нещодавнє надання ПЦУ Томосу про автокефалію не було пов'язано з політикою або геополітикою, а Україна отримала свободу від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави.

Що стосується Філарета, то його відновили до єпископської гідності як колишнього Митрополита Київського. Так званий "Патріархат Київський" не існує і ніколи не існував,

– наголосив Варфоломій.

Священослужитель також підтвердив прихильність Вселенського патріархату новообраному главі ПЦУ митрополиту Епіфанію.

"Ми сповідуємо, що тепер, після надання автокефалії, це відповідальність Головного Єпископа Православної Церкви України Епіфанія керувати історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, сповідуючи християнські цінності, засновані на Євангелії і користуватися даром свободи, як засобом поширювати Добру Новину Нового Завіту", – підсумував Варфоломій.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.