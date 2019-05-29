Епіфаній видав указ, який оголошує недійсними документи Філарета про УПЦ КП

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній видав указ, за яким документи митрополита Філарета від імені Київського патріархату вважаються недійсними.

Відповідний указ предстоятеля був опублікований 29 травня на офіційному сайті ПЦУ.

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Указ припиняє діяльність релігійного обʼєднання УПЦ КП шляхом обʼєднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України. Відповідно, будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об'єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 року, є недійсними і не підлягають виконанню в Українській православній церкві.

Указ Епіфанія

Окрім того, цей указ Епіфаній прийняв у своє особисте підпорядкування парафію Покрова Пресвятої Богородиці в Солом'янському районі Києва, настоятелем якого є протоієрей Олександр Трофимлюк.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.