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      Філарет відмовився виконувати статут ПЦУ, – Епіфаній озвучив підсумки Синоду

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      Філарет продовжує наполягати, що УПЦ Київського патріархату існує в Україні
      Філарет продовжує наполягати, що УПЦ Київського патріархату існує в Україні / pomisna.info

      Патріарх Філарет не змінив свою думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату і переконує, що вона продовжує існувати попри створення Православної церкви України.

      Митрополит Епіфаній за підсумками Священного Синоду розповів, що на засіданні обговорювалася конфліктна ситуація усередині ПЦУ та заяви Філарета, які він озвучує останнім часом.

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      Але найсвятіших патріарх Філарет засвідчив свої заяви і на засіданні Священного Синоду. Тобто, що існує Київський патріархат, він не знятий з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, довести, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату, а УПЦ КП ліг в основу ПЦУ,
      – сказав Епіфаній.

      За словами митрополита, присутні на Синоді священослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше неіснує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".

      Також, Епіфаній додав, що Філарет єдиний не підписав керування статутом, який ухвалили ще 15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору.

      "Синодом було засвідчено, що у своєму подальшому житті та діяльності Українська помісна православна церква буде керуватися священним преданням, священним писанням і ухваленим 15 грудня 2019 року статутом у стінах Софії Київської. Ми практично всі були одностайні у попередніх рішеннях, але останнє рішення не було підписано тільки патріархом (Філаретом, – 24 канал)", – сказав глава ПЦУ.

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      Митрополит наголосив, що Філарет не буде нести відповідальність за конфлікт, який розгорнувся в церкві та за відмову виконувати Статут ПЦУ.

      Ні, абсолютно. Не було жодної пропозиції про покарання, бо немає канонічних підстав для того, щоб карати когось за щось. Тому всі намагалися переконати, довести, що та позиція, яку було оприлюднено до цього часу, є руйнівною,
      – наголосив Епіфаній.

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:

      - Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.
      - Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      - Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

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      Теги: Новини України Релігія Новини політики Православна церква України Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Філарет
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