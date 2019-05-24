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      В чому небезпека дій Патріарха Філарета?

      950 Читать новость на русском
      Патріарх Філарет хоче відновити УПЦ КП
      Патріарх Філарет хоче відновити УПЦ КП / 24 канал

      Патріарх Філарет почав гру, яка може перекреслити його роль в історії. Це шкодить державі, незалежній Українській церкві. І, звичайно, дає сподівання Кремлю і РПЦ на реалізацію певних сценаріїв.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

      На думку політолога, кроки Філарета з відновлення УПЦ КП загрожують кількома небезпеками.

      По-перше, вони можуть призвести до позбавлення автокефалії ПЦУ. По-друге, непорозуміння в церкві не сприятимуть визнанню ПЦУ в світі. І процес може загальмуватися. По-третє, фактично призупинилися переходи церков до ПЦУ,
      – зауважує Олександр Леонов.

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків". За словами Філарета, на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      За словами політолога, якщо бути оптимістом, то головне, що є автокефальна церква, і час грає на неї. Соціологія показує, що більше половини українців сприймають ПЦУ. Але замість тріумфу ми отримаємо складний тривалий шлях. Як завжди це було в українській історії.

      Читайте також: Конфлікт у ПЦУ: митрополит Епіфаній назвав головні розбіжності із Філаретом

      Філарет показує, що влада в церкві для нього важливіша, ніж незалежна Українська церква. Його логіка така: якщо я не буду на чолі церкви, то така церква мені не потрібна. І в цьому небезпека. Хоча, на щастя, у Філарета немає великого ресурсу, щоб розламати будівлю нової Української церкви,
      – говорить Олександр Леонов.

      Про що заявив Патріарх Філарет? Філарет заявив, що не виконуватиме умов Томосу щодо:
      • Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.
      • Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      • Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Філарет Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Православна церква України УПЦ КП РПЦ
      Джерело: 24 канал
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