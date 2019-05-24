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      В чем опасность действий Патриарха Филарета?

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      Патриарх Филарет хочет восстановить УПЦ КП
      Патриарх Филарет хочет восстановить УПЦ КП / 24 канал

      Патриарх Филарет начал игру, которая может перечеркнуть его роль в истории. Это вредит государству, независимой Украинской церкви. И, конечно, дает надежду Кремлю и РПЦ на реализацию определенных сценариев.

      Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      По мнению политолога, шаги Филарета по восстановлению УПЦ КП угрожают несколькими опасностями.

      Во-первых, они могут привести к лишению автокефалии ПЦУ. Во-вторых, недоразумения в церкви не будут способствовать признанию ПЦУ в мире. И процесс может затормозиться. В-третьих, фактически приостановились переходы церквей в ПЦУ,
      – замечает Александр Леонов.

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". По словам Филарета, на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что он будет руководить новосозданной церковью в Украине, а за границей ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      По словам политолога, если быть оптимистом, то главное, что есть автокефальная церковь и время играет на нее. Социология показывает, что более половины украинцев воспринимают ПЦУ. Но вместо триумфа мы получим сложный длительный путь. Как всегда это было в украинской истории.

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      Филарет показывает, что власть в церкви для него важнее, чем независимая Украинская церковь. Его логика такая: если я не буду во главе церкви, то такая церковь мне не нужна. И в этом опасность. Хотя, к счастью, у Филарета нет большого ресурса, чтобы разломать здание новой Украинской церкви,
      – говорит Александр Леонов.

      О чем заявил Патриарх Филарет?Филарет заявил, что не будет выполнять условий Томоса о:
      • Переходе зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      • Отказе от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      • Отказе от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в ПЦУ Епифаний Филарет РПЦ УПЦ КП Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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