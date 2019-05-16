Конфликт в ПЦУ: митрополит Епифаний назвал главные разногласия с Филаретом

Православная церковь Украины должна меняться и двигаться дальше от старых советских традиций. Уже на том этапе, на котором она находится сейчас, ПЦУ не может возвращаться к старой системе управления церковью.

В этом уверен настоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Он считает, что именно в таких ключевых позициях заключаются главные различия между ним и почетным патриархом церкви Филаретом. Об этом священнослужитель рассказал в интервью BBC.

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"Те решения, которые были приняты на Объединительном соборе, мы должны воплощать в жизнь. Мы должны меняться, мы не можем возвращаться к старой системе управления церковью, мы хотим быть открытыми, хотим воплощать в жизнь определенные реформы, необходимые для развития церкви", – отметил Епифаний.

Сразу же после избрания его главой объединенной украинской церкви, Епифаний много говорил о реформировании и отходе от советских традиций. Однако, по его словам, все это Филарет не воспринимал как нормальное явление.

У него только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека,

– рассказал митрополит.

По словам Епифания, у него совсем другое видение новообразованной украинской церкви и если возвращаться назад – это будет нарушение устава Томоса.

"Мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение. Таково мое видение на развитие церкви, и поэтому возвращаться к старой системе мы не имеем права", – подчеркнул он.

Что известно о конфликте в ПЦУ?

Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Так, по словам Филарета на Соборе якобы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло.



В то же время он сделал несколько громких заявлений о том, что Киевский патриархат до сих пор существует и что его не нужно восстанавливать. В Минкульте, кстати, эту информацию опровергли.



Почетный патриарх теперь допускает раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор.