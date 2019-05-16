Епифаний анонсировал синод: будут говорить о конфликте с Филаретом

Кроме общих церковных дел, на нем обсудят конфликт между предстоятелем ПЦУ Епифанием и почетным патриархом Филаретом. Однако изменения устава рассматривать не будут.

Священный синод ПЦУ состоится 24 мая и на нем рассмотрят "определенные решения, которые касаются единства", сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "ВВС News Украина".

Читайте также: Некоторые его советы – это унижение меня: Епифаний ответил на обвинения Филарета

"Ибо я как предстоятель, и Священный синод призван все делать ради того, чтобы в церкви царило единство и мир. Мы не будем ничего делать того, что разрушает наше единство", – сказал Епифаний.

Глава ПЦУ добавил, что не планируют рассматривать изменения в устав или отправке Филарета на покой, о чем заявлял сам патриарх.

Наоборот, я как предстоятель защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой – это откровенная неправда,

– пояснил он.

При этом Епифаний отметил, что согласно нормам нового устава, архиерей избирается на кафедру на всю жизнь. Однако глава ПЦУ пояснил, "если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия" – это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом.

"После будут приниматься соответствующие решения по уставу", – сказал предстоятель ПЦУ.

Почему между Епифанием и Филаретом конфликт?

Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать собор. Также он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.



Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной

Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.



Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.