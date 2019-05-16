Епіфаній анонсував синод: говоритимуть про конфлікт з Філаретом

Окрім загальних церковних справ, на ньому обговорять конфлікт між предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та почесним патріархом Філаретом. Однак зміни статуту розглядати не будуть.

Священний синод ПЦУ відбудеться 24 травня і на ньому розглянуть "певні рішення, які стосуються єдності", повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю "ВВС News Україна".

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"Бо я як предстоятель, і Священний синод покликаний все робити задля того, щоб у церкві панувала єдність і мир. Ми не будемо нічого робити того, що руйнує нашу єдність", – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ додав, що не планують розглядати зміни до статуту або відправку Філарета на покій, про що заявляв сам патріарх.

Навпаки, я як предстоятель захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Тому говорити про те, що хтось хотів відправити його на спокій – це відверта неправда,

– пояснив він.

При цьому Епіфаній зазначив, що згідно з нормами нового статуту, архієрей обирається на кафедру на все життя. Однак глава ПЦУ пояснив, "якщо будуть якісь непорозуміння чи вчинені певні дії" – це буде розглядатись і Священним синодом, і церковним судом.

"Після будуть прийматися відповідні рішення за статутом", – сказав предстоятель ПЦУ.

Чому між Епіфанієм та Філаретом конфлікт?Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати собор. Також він наполягає, що Київський патріархат досі існує.



Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.



Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.