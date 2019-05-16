Деякі його поради – це приниження мене: Епіфаній відповів на обвинувачення Філарета

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про свій конфлікт з Філаретом та наголосив, що деякі його поради принижували Епіфанія як предстоятеля ПЦУ.

Про це предстоятель ПЦУ розповів у інтерв'ю сайту "ВВС Україна".

Вже тиждень в автокефальній православній церкві триває відкритий конфлікт між її предстоятелем митрополитом Епіфанієм та його колишнім наставником, екс-предстоятелем УПЦ КП Філаретом.

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Епіфаній зазначив, що протягом останніх днів лунало багато заяв, але в Православній церкві України немає розколу. "Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, який багато зробив, щоб українська церква стала автокефальною. Думки окремих архієреїв не демонструють позицію всієї церкви", – сказав він.

За словами предстоятеля ПЦУ, спілкуючись з почесним патріархом Філаретом, він неодноразово наголошував, що готовий прислухатись до його порад, бо справді він має великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але, як наголосив Епіфаній, він не готовий виконувати певні ультиматуми, бо був законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель.

Я прислухався, спілкувався з ним, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом. Але, не дивлячись ні на що, я заради миру та єдності робив та надалі робитиму усе залежне від мене, щоб в нас все було добре,

– відповів Епіфаній.

Нагадаємо, що колишній голова УПЦ КП Філарет звинуватив очільника ПЦУ Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до печальних наслідків". Водночас він наголосив, що Київський патріархат не потрібно відновлювати, оскільки він "був, є і буде".

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО КОНФЛІКТУ МІЖ ФІЛАРЕТОМ І ЕПІФАНІЄМ У ПЦУ: