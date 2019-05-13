Чому Епіфаній не взяв участь у відеозверненні, яке ініціював Зеленський: версія ЗМІ

Епіфанію не сподобався текст, з яким релігійні лідери України звернулися до мешканців окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Особливо фраза "говорити потрібно не мовою гармат", яку можна трактувати як заклик до перемовин з проросійськими бойовиками.

Застороги щодо тексту та участі Філарета

Почесний патріарх Філарет взяв участь у відеозверненні релігійних лідерів до мешканців Криму та Донбасу, але предстоятель Православної церкви України Епіфаній – відмовився. Йому пропонували з'явитися на відео, але ієрарху не сподобався текст – пише BBC.

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Епіфанію начебто пропонували озвучити фразу "говорити потрібно не мовою гармат". Це формулювання Епіфанію не сподобалося – керівник ПЦУ турбувався, що виступ з такими словами виглядатиме закликом до перемовин із лідерами проросійських бойовиків.

Детально про відеозвернення релігійних лідерів до жителів Донбасу і Криму – у матеріалі 24 каналу

До того ж, зазначає ВВС, предстоятель Церкви зауважив, що участь у відео одночасно його і Філарета "призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший". Наразі між Філаретом та Епіфанієм дійсно існує певний конфлікт.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ? Почесний патріарх Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я: він наполягає, що Київський патріархат досі існує. Також Філарет розповів про існування домовленості, згідно з якою Епіфаній нібито має представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен, власне, Філарет.



У Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату – неправдива. Адже діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної ПЦУ на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. А вже 30 січня 2019 року зареєстрували статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ".



Отже, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

Зазначимо, що прес-служба ПЦУ у коментарі "Українській правді" висловила готовність брати участь у міжконфесійній миротворчій діяльності в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, щоб разом "сприяти деокупації Криму і окремих районів Донбасу".

А сам керівник ПЦУ Епіфаній на зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським говорив, що "Православна церква України підтримує зусилля у наближенні перемоги над агресором та у встановленні справедливого миру на тимчасово окупованих територіях".