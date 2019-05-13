Без Епіфанія: Зеленський оприлюднив відеозвернення релігійних лідерів до жителів Донбасу і Криму

У відеоролику українські релігійні лідери закликають жителів окупованих територій до милосердя, поваги та миру. Вони наголошують, що продовжують молитися за тих українців, які перебувають в анексованому Криму та на Донбасі.

Так, відеозвернення релігійних лідерів країни оприлюднив на своїй Facebook-сторінці майбутній український лідер Володимир Зеленський.

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Так, починає відеозвернення патріарх Філарет. У ролику до жителів Донбасу російською звертається також очільник УПЦ МП Онуфрій. Він закликає "всіх, від кого це залежить припинити розмовляти один з одним за допомогою гармат та автоматів".

Так, до українців на окупованих територіях звернулися:

почесний патріарх Православної церкви України Філарет;

настоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій;

настоятель Української греко-католицької церкви Святослав;

муфтій Криму Айдер Рустемов;

головний рабин Одеси й півдня України Авраам Вольф;

муфтій Саїд Ісмагілов;

головний рабин Дніпра і Дніпропетровської області Шмуель Камінецький;

головний рабин Харкова та сходу України Мойше Москович;

головний рабин Києва Мойше Реувен Асман;

головний рабин Донбасу Пінхас Вишецький.

Примітно, що після конфлікту між патріархом Філаретом і настоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, останній в ролику не з’являється.

Про який конфлікт мовиться?Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати Собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує. Він також розповів про існування домовленості, згідно з якою Епіфаній нібито має представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен Філарет.



Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.



Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

Сам Зеленський, оприлюднивши відео, подякував релігійним лідерам за те, що вони приєдналися до його створення.

Результатом зустрічей із релігійними лідерами стало послання миру для мешканців Криму та Донбасу. Дякую всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми – одна країна!

– наголосив майбутній президент України.

Відеозвернення релігійних лідерів України із посланням миру