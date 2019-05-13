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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Без Епифания: Зеленский обнародовал обращение религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма

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      Зеленский обнародовал видеообращение религиозных лидеров
      Зеленский обнародовал видеообращение религиозных лидеров / Скриншот с видео

      В видеоролике украинские религиозные лидеры призывают жителей оккупированных территорий к милосердию, уважению и миру. Они подчеркивают, что продолжают молиться за тех украинцев, которые находятся в аннексированном Крыму и на Донбассе.

      Так, видеообращение религиозных лидеров страны обнародовал на своей Facebook-странице будущий украинский лидер Владимир Зеленский.

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      Начинает видеообращение патриарх Филарет. В ролике к жителям Донбасса на русском обращается также глава УПЦ МП Онуфрий. Он призывает "всех, от кого это зависит прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек и автоматов".

      Так, к украинцам на оккупированных территориях обратились:

      • почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет;
      • настоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий;
      • настоятель Украинской греко-католической церкви Святослав;
      • муфтий Крыма Айдер Рустемов;
      • главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф;
      • муфтий Саид Исмагилов;
      • главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий;
      • главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович;
      • главный раввин Киева Мойше Реувен Асман;
      • главный раввин Донбасса Пинхас Вышецкий.

      Примечательно, что после конфликта между патриархом Филаретом и настоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием, последний в ролике не появляется.

      О каком конфликте говорится?
      Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. Он также рассказал о существовании договоренности, согласно которой Епифаний якобы должен представлять церковь за рубежом, а руководить ею должен Филарет.

      Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

      Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

      Сам Зеленский, обнародовав видео, поблагодарил религиозных лидеров за то, что они присоединились к его созданию.

      Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!
      – подчеркнул будущий президент Украины.

      Видеообращение религиозных лидеров Украины с посланием мира

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Конфликт в ПЦУ Аннексия Крыма УПЦ МП Святослав Шевчук Епифаний Филарет Религия Война на Донбассе
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