Без Епифания: Зеленский обнародовал обращение религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма
В видеоролике украинские религиозные лидеры призывают жителей оккупированных территорий к милосердию, уважению и миру. Они подчеркивают, что продолжают молиться за тех украинцев, которые находятся в аннексированном Крыму и на Донбассе.
Так, видеообращение религиозных лидеров страны обнародовал на своей Facebook-странице будущий украинский лидер Владимир Зеленский.
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Начинает видеообращение патриарх Филарет. В ролике к жителям Донбасса на русском обращается также глава УПЦ МП Онуфрий. Он призывает "всех, от кого это зависит прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек и автоматов".
Так, к украинцам на оккупированных территориях обратились:
- почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет;
- настоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий;
- настоятель Украинской греко-католической церкви Святослав;
- муфтий Крыма Айдер Рустемов;
- главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф;
- муфтий Саид Исмагилов;
- главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий;
- главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович;
- главный раввин Киева Мойше Реувен Асман;
- главный раввин Донбасса Пинхас Вышецкий.
Примечательно, что после конфликта между патриархом Филаретом и настоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием, последний в ролике не появляется.
О каком конфликте говорится?
Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. Он также рассказал о существовании договоренности, согласно которой Епифаний якобы должен представлять церковь за рубежом, а руководить ею должен Филарет.
Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.
Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.
Сам Зеленский, обнародовав видео, поблагодарил религиозных лидеров за то, что они присоединились к его созданию.
Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!
– подчеркнул будущий президент Украины.
Видеообращение религиозных лидеров Украины с посланием мира