Без Епифания: Зеленский обнародовал обращение религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма

В видеоролике украинские религиозные лидеры призывают жителей оккупированных территорий к милосердию, уважению и миру. Они подчеркивают, что продолжают молиться за тех украинцев, которые находятся в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Так, видеообращение религиозных лидеров страны обнародовал на своей Facebook-странице будущий украинский лидер Владимир Зеленский.

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Начинает видеообращение патриарх Филарет. В ролике к жителям Донбасса на русском обращается также глава УПЦ МП Онуфрий. Он призывает "всех, от кого это зависит прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек и автоматов".

Так, к украинцам на оккупированных территориях обратились:

почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет;

настоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий;

настоятель Украинской греко-католической церкви Святослав;

муфтий Крыма Айдер Рустемов;

главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф;

муфтий Саид Исмагилов;

главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий;

главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович;

главный раввин Киева Мойше Реувен Асман;

главный раввин Донбасса Пинхас Вышецкий.

Примечательно, что после конфликта между патриархом Филаретом и настоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием, последний в ролике не появляется.

О каком конфликте говорится?

Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. Он также рассказал о существовании договоренности, согласно которой Епифаний якобы должен представлять церковь за рубежом, а руководить ею должен Филарет.



Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.



Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

Сам Зеленский, обнародовав видео, поблагодарил религиозных лидеров за то, что они присоединились к его созданию.

Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!

– подчеркнул будущий президент Украины.

Видеообращение религиозных лидеров Украины с посланием мира