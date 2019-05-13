Церковь разделилась, – Филарет о конфликте с Епифанием

Почетный патриарх новосозданной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномоченный созвать собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.

Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась". В комментарии ТСН он отметил, что после создания Единой автокефальной церкви они почти не общаются.

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Нарушается то, о чем мы договорились и что принял архиерейский собор. Пошли путем лжи. Он должен сотрудничать со мной как с патриархом... Мы общались 4 или 5 раз за 5 месяцев – разве это общение? Так что общения нет, церковь разделилась. Поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь,

– заявил Филарет.

Он рассказал, что признает предстоятеля Православной церкви и якобы перед ее созданием была договоренность, что Епифаний будет представлять церковь за границей, а руководить ею будет Филарет.

Патриарх убежден, что как и предстоятель ПЦУ Епифаний, может созвать Собор. Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую распустили еще в декабре 2018 года во время Объединительного собора, до сих пор существует, ведь "Киевский патриархат может ликвидировать тот, кто его создал".

"Он (Киевский патриархат – 24 канал) есть. Его нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Когда есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признано", – добавил он.

Кроме того, Филарет заявил, что архиерейский собор, на котором ПЦУ получила Томос, был собором Константинопольского патриархата, а не Киевского.

Священнослужитель также допускает раскол Православной церкви Украины: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Смотрите видео о конфликте между предстоятелем ПЦУ Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом:

Что говорят о восстановлении Киевского патриархата в Минкульте?Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности. В Минкульте напомнили, что деятельность УПЦ КП было прекращено путем объединения и присоединения к новосозданной Православной церкви Украины на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.



Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.