11:27
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      Церковь разделилась, – Филарет о конфликте с Епифанием

      56 Читати новину українською
      Филарет хочет восстановить Киевский патриархат
      Филарет хочет восстановить Киевский патриархат / Фото из открытых источников

      Почетный патриарх новосозданной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномоченный созвать собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.

      Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась". В комментарии ТСН он отметил, что после создания Единой автокефальной церкви они почти не общаются.

      Читайте также: Это потеря Томоса, – Епифаний о намерении вернуть Киевский патриархат

      Нарушается то, о чем мы договорились и что принял архиерейский собор. Пошли путем лжи. Он должен сотрудничать со мной как с патриархом... Мы общались 4 или 5 раз за 5 месяцев – разве это общение? Так что общения нет, церковь разделилась. Поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь,
      – заявил Филарет.

      Он рассказал, что признает предстоятеля Православной церкви и якобы перед ее созданием была договоренность, что Епифаний будет представлять церковь за границей, а руководить ею будет Филарет.

      Патриарх убежден, что как и предстоятель ПЦУ Епифаний, может созвать Собор. Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую распустили еще в декабре 2018 года во время Объединительного собора, до сих пор существует, ведь "Киевский патриархат может ликвидировать тот, кто его создал".

      "Он (Киевский патриархат – 24 канал) есть. Его нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Когда есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признано", – добавил он.

      Кроме того, Филарет заявил, что архиерейский собор, на котором ПЦУ получила Томос, был собором Константинопольского патриархата, а не Киевского.

      Священнослужитель также допускает раскол Православной церкви Украины: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

      Смотрите видео о конфликте между предстоятелем ПЦУ Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом:

       

      Что говорят о восстановлении Киевского патриархата в Минкульте?Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности. В Минкульте напомнили, что деятельность УПЦ КП было прекращено путем объединения и присоединения к новосозданной Православной церкви Украины на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

      Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

      blog_ava
      Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      сегодня
      1475
      Теги: Православная церковь Украины Филарет Новости Украины Новости политики Скандал Религия УПЦ КП Епифаний
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 579
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2025
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      547
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 мая , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 2761
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 мая , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3847
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Дата инаугурации Зеленского: Садовый обозначил позицию "Самопомочи"
       9 мая , 23:05
      Ролики с Зеленским, кокаином и грузовиком да борды с Путиным: Порошенко очертил свою позицию
       14 апреля , 18:15
      Легенда Барселоны перешел в чемпионат Катара
       14 августа 2018 , 10:17
      Мэрия будет спонсировать покупку электромобилей
       25 сентября 2018 , 09:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук