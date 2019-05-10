Это потеря Томоса, – Епифаний о намерении вернуть Киевский патриархат

УПЦ КП стала предтечей получения автокефалии Украинской Православной Церкви. Однако идея возвращения к такому Киевскому патриархату, каким он был до Собора, может расколоть поместную церковь. Это будет означать возвращение в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Объединительный собор не состоялся бы, если бы Киевский патриархат не решил прекратить свою деятельность, отменить Устав и уставные органы и присоединиться к создаваемой Православной церкви Украины, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, пишет LB.ua.

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Так он прокомментировал конфликт с Филаретом. Почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП недавно заявил, что "Киевский патриархат все еще существует".

В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора, которая в свое время дала жизнь, дыхание, – может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости,

– сказал Епифаний.

По его словам, говорить о том, что вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат, – неправильно ни фактически, ни юридически.

"Действительно является безоговорочным, что Киевский патриархат сыграл очень важную роль, стал предтечей признания, предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей", – добавил при этом митрополит.

Он напомнил, что на первом заседании Священного синода ПЦУ (5 февраля 2019 года – 24 канал) приняли решение о перерегистрации в ближайшее время всех уставов епархиальных управлений.

В целом это 45 епархий, среди которых сейчас перерегистрировано почти 90%. Есть еще несколько епархий, которые должны внести изменения в свои уставы и показать, что они едины.

Киевская епархия, которой непосредственно руковожу я, юридически закрепила принадлежность к Православной Церкви Украины. Епархия в составе приходов города Киева, которые были до 15 декабря 2019 года в Киевском патриархате, которой руководит Патриарх (Филарет – 24 канал), пока еще нет,

– сказал глава ПЦУ.

Епифаний также отметил, что Украинская Церковь должна в будущем иметь статус Патриархата, ибо по всем критериям она заслуживает его.

"Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможным тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство", – пояснил он.

Конфилкт вокруг приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ

Предстоятель ПЦУ Епифаний признал, что конфилкт с Филаретом действительно есть. Сделал он это после того, как Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ. Копии приглашений появились в СМИ, они были напечатаны на бланках УПЦ Киевского патриархата, который распустили еще в декабре 2018 года перед Объединяющим собором.

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Епифаний такое приглашение получил не сразу. Филарет сделал его уже после того, как появилась информация о недовольстве главы ПЦУ по этому поводу

Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новосозданную Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось более 110 приходов.