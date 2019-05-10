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      Может, вы считаете это унижением, – Филарет обратился к Эпифанию касаемо совместных богослужений

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      Филарет пригласил Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе
      Филарет пригласил Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе / Фото из открытых источников

      Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пригласил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве. Недавно Епифаний выразил недовольство тем, что такого приглашения не получил.

      Филарет отметил, что информацию о негативной реакции Епифания получил из средств массовой информации, и ответ написал на странице в Facebook.

      Читайте также: Филарет прокомментировал решение суда приостановить переименование УПЦ МП

      24 канал писал, что накануне Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ. Копии приглашений появились в СМИ, они были напечатаны на бланках УПЦ Киевского патриархата, который распустили еще в декабре 2018 года перед Объединительным собором. Со своей стороны, Епифаний признал, что сейчас действительно существует конфликт с Филаретом.

      Так, почти за 5 месяцев со времени образования Поместной церкви они ни разу не правили литургию вместе.

      У меня возникла мысль, может она ошибочная, что Вы считаете унижением для себя служить с Патриархом Филаретом?
      – прокомментировал это почетный патриарх ПЦУ.

      Он также отметил, что митрополит Епифаний решил послужить литургию в Днепре или Мариуполе и "там собрать архиереев нашей Церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария".

      "Поэтому, поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской православной церкви, священномученика Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", — подчеркнул Филарет.

      Что говорит Филарет о православной церкви Украины? Патриарх убежден, что название "Православная церковь" является неправильным, так как новую поместную церковь нужно называть Украинская православная церковь. На замечание о том, что название церкви является официальным, священнослужитель отметил, что некорректным является перевод.

      Филарет также пояснил, что выдвинул кандидатуру Епифания на предстоятеля ПЦУ из-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины УПЦ КП Новости политики Православная церковь Украины Епифаний Религия Филарет
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