02:12
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      У Епифания конфликт с Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат, – СМИ

      41 Читати новину українською
      У Епифания и Филарета конфликт
      У Епифания и Филарета конфликт / Фото из открытых источников

      Патриарх Филарет убежден, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения церквей в единую Православную церковь Украины, до сих пор существует. Кроме того, между ним и предстоятелем ПЦУ Епифанием уже возник конфликт.

      Накануне Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ. Копии приглашений появились в СМИ. Они были напечатаны на бланках УПЦ Киевского патриархата, который распустили еще в декабре 2018 года перед Объединительным собором.

      Читайте также: Епифаний рассказал, может ли Украина потерять Томос

      В комментарии ТСН Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Поэтому, он приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. В то же время, издание пишет, что патриарх собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который сам хотел бы вновь возглавить.


      Приглашение еписокпам ПЦУ на встречу с подписью Филарета

      В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что его на эту встречу с Филаретом не приглашали. Митрополит признал, что сейчас действительно существует конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом ПЦУ". Да, почти за 5 месяцев с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили литургию вместе.

      Епифаний убежден, что даже разговоры о возвращении в прошлое, когда в Украине существовали различные патриархаты, – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

      Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы ПЦУ была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата,
      – отметил митрополит.

      Ранее владыка Епифаний рассказывал, что патриарх Филарет остается руководителем епархии города Киева, а также тех приходов, которые были у него до Объединительного собора. Поэтому, он дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужения в своем кафедральном соборе.

      Что говорит Филарет о Православной церкви Украины?Патриарх убежден, что название "Православная церковь Украины" является неправильным, ведь новосозданную церковь нужно называть Украинская православная церковь. На замечание о том, что название церкви является официальной, священнослужитель отметил, что некорректным является перевод.

      Филарет также пояснил, что выдвинул кандидатуру Епифания на предстоятеля ПЦУ из-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
      9 мая
      3595
      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний Филарет УПЦ МП Религия Православная церковь Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      9 мая , 23:55 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      10910
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 120
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 126
      Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      9 мая , 22:03 Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      164
      Фальшивые дети настоящей победы
      9 мая , 20:31 Фальшивые дети настоящей победы
      Борис Немировський 321
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Растаможка "евроблях": сколько Львовская таможня передала денег в бюджет
       24 января , 11:47
      Безумие на краю пропасти, или Украинцы показали нам разницу: французские СМИ о матче Лион – Шахтер
       3 октября 2018 , 15:29
      Главные новости футбола 16 ноября: Украина крупно проиграла Словакии, Нидерланды победили Францию
       17 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук