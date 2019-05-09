У Епифания конфликт с Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат, – СМИ

Патриарх Филарет убежден, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения церквей в единую Православную церковь Украины, до сих пор существует. Кроме того, между ним и предстоятелем ПЦУ Епифанием уже возник конфликт.

Накануне Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ. Копии приглашений появились в СМИ. Они были напечатаны на бланках УПЦ Киевского патриархата, который распустили еще в декабре 2018 года перед Объединительным собором.

Читайте также: Епифаний рассказал, может ли Украина потерять Томос

В комментарии ТСН Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Поэтому, он приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. В то же время, издание пишет, что патриарх собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который сам хотел бы вновь возглавить.



Приглашение еписокпам ПЦУ на встречу с подписью Филарета

В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что его на эту встречу с Филаретом не приглашали. Митрополит признал, что сейчас действительно существует конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом ПЦУ". Да, почти за 5 месяцев с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили литургию вместе.

Епифаний убежден, что даже разговоры о возвращении в прошлое, когда в Украине существовали различные патриархаты, – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы ПЦУ была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата,

– отметил митрополит.

Ранее владыка Епифаний рассказывал, что патриарх Филарет остается руководителем епархии города Киева, а также тех приходов, которые были у него до Объединительного собора. Поэтому, он дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужения в своем кафедральном соборе.

Что говорит Филарет о Православной церкви Украины?Патриарх убежден, что название "Православная церковь Украины" является неправильным, ведь новосозданную церковь нужно называть Украинская православная церковь. На замечание о том, что название церкви является официальной, священнослужитель отметил, что некорректным является перевод.



Филарет также пояснил, что выдвинул кандидатуру Епифания на предстоятеля ПЦУ из-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.