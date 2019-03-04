11:02
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Не имеем права его устранять, – Епифаний о взаимоотношениях с Филаретом

      86 Читати новину українською
      Епифаний рассказал о взаимоотношениях с Филаретом
      Епифаний рассказал о взаимоотношениях с Филаретом / www.pravda.com.ua

      Патриарх Филарет остается главой епархии города Киева, а также тех приходов, которые были у него до Объединительного собора.

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде" сказал, что патриарх Филарет дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужение в своем кафедральном соборе.

      Читайте также: Епифаний ответил, вел ли переговоры с Кириллом

      "Могут возникать определенные недоразумения, но это естественно. Потому что человек уже 52 года как возглавлял Киевскую кафедру. Ни один из митрополитов Киевских на протяжении всей истории бытия Украинской церкви не занимал должность столько лет", – пояснил предстоятель ПЦУ.

      По его словам, отказ Филарета от участия в выборах предстоятеля ПЦУ является жертвенным поступком. Это подняло уровень доверия общества к нему.

      Мы не имеем права его устранять. Если человек столько сделал для бытия и развития украинской церкви,
      – подчеркнул Епифаний.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      blog_ava
      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
      сегодня
      11941
      Теги: Новости Украины Религия Филарет Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 161
      "Расист, мошенник, лжец": экс-адвокат Трампа дал показания – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Расист, мошенник, лжец": экс-адвокат Трампа дал показания – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 263
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 543
      Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      3 марта , 22:00 Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2647
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      3 марта , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      1107
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Известно официальное название новой церкви Украины и титул предстоятеля
       15 декабря 2018 , 23:42
      Китаянка провела краш-тест BMW прямо в автосалоне
       1 сентября 2018 , 19:51
      Как военное положение отразится на автомобилистах
       27 ноября 2018 , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук