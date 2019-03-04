Не имеем права его устранять, – Епифаний о взаимоотношениях с Филаретом

Патриарх Филарет остается главой епархии города Киева, а также тех приходов, которые были у него до Объединительного собора.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде" сказал, что патриарх Филарет дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужение в своем кафедральном соборе.

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"Могут возникать определенные недоразумения, но это естественно. Потому что человек уже 52 года как возглавлял Киевскую кафедру. Ни один из митрополитов Киевских на протяжении всей истории бытия Украинской церкви не занимал должность столько лет", – пояснил предстоятель ПЦУ.

По его словам, отказ Филарета от участия в выборах предстоятеля ПЦУ является жертвенным поступком. Это подняло уровень доверия общества к нему.

Мы не имеем права его устранять. Если человек столько сделал для бытия и развития украинской церкви,

– подчеркнул Епифаний.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.