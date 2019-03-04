Не маємо права його усувати, – Епіфаній про взаємини з Філаретом

Патріарх Філарет залишається керівником єпархії міста Києва, а також тих парафій, які були в нього до Об'єднавчого собору.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю "Українській правді" сказав, що патріарх Філарет далі буде діяти, працювати, служити, звершувати богослужіння у своєму кафедральному соборі.

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"Можуть виникати певні непорозуміння, але це природно. Бо людина вже 52 роки, як очолювала Київську кафедру. Жоден з митрополитів Київських протягом всієї історії буття Української церкви не обіймав посаду стільки років", – пояснив предстоятель ПЦУ.

За його словами, відмова Філарета від участі у виборах предстоятеля ПЦУ є жертовним вчинком. Це підняло рівень довіри суспільства до нього.

Ми не маємо права його усувати. Якщо людина стільки зробила для буття і розбудови української церкви,

– наголосив Епіфаній.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.