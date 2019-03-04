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      Епіфаній відповів, чи вів переговори з Кирилом

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      Епіфаній відповів, чи вів переговори з Кирилом
      Епіфаній відповів, чи вів переговори з Кирилом / www.pravda.com.ua

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній пояснив, що для того, аби об'єднатись з Московським патріархатом в Україні треба, найімовірніше, вести діалог з Російською православною церквою, а не з її частиною.

      Епіфаній в інтерв'ю "Українській правді" сказав, що патріархом Кирилом не можливо вести діалог, адже Україна перебуває у стані війни. 

       Читайте також: У джинсах та з непокритою головою: Епіфаній прагне змінити церковні канони

      "Яким чином вести діалог, якщо ми перебуваємо у стані війни, якщо вони не розмовляють тепер навіть із Вселенським патріархом? А нас вони ж просто не визнають поки", – пояснив голова ПЦУ. 

      На запитання журналіста: "Якби зараз навпроти вас сидів патріарх Кирил, щоб ви йому сказали?" Епіфаній відповів: "Я цього навіть не уявляю, аби на вашому місці сидів патріарх Кирил. І навіть, якщо чесно, то і не бажав би. Це людина, яка благословляє те, що відбувається на Сході України, де гинуть наші хлопці..."

      А взагалі я б сказав, що він повинен змиритися з тим, що відбувається в Україні. Це уже незворотний процес,
      – наголосив митрополит.

      Він додав, що ми досягнемо успіху, попри протидії Кирила. Це питання тільки часу.

      "І краще було б це одразу зрозуміти, усвідомити, попросити один в одного прощення, знайти порозуміння між Константинополем і ними, сісти за стіл переговорів і мати уже в Україні Єдину помісну церкву", – сказав предстоятель Православної церкви України. 

      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ? До новоствореної Православної церкви України перейшли вже 412 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. 

      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ
      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ: інфографіка

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      Теги: Новини України Православна церква України УПЦ МП Релігія Епіфаній Патріарх Кирил Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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