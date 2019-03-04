09:28
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Епифаний ответил, вел ли переговоры с Кириллом

      29 Читати новину українською
      Епифаний ответил, вел ли переговоры с Кириллом
      Епифаний ответил, вел ли переговоры с Кириллом / www.pravda.com.ua

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний объяснил, что для того, чтобы объединиться с Московским патриархатом в Украине. надо вести диалог с Русской православной церковью, а не с ее частью.

      Епифаний в интервью "Украинской правде" сказал, что с патриархом Кириллом невозможно вести диалог, ведь Украина находится в состоянии войны.

      Читайте также: В джинсах и с непокрытой головой: Епифаний стремится изменить церковные каноны

      "Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не разговаривают теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они просто не признают пока", – пояснил председатель ПЦУ.

      На вопрос журналиста: "Если бы сейчас напротив вас сидел патриарх Кирилл, чтобы вы ему сказали?"Епифаний ответил: "Я этого даже не представляю, чтобы на вашем месте сидел патриарх Кирилл. И даже, если честно, то и не желал бы. Это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут наши ребята..."

      А вообще я бы сказал, что он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс,
      – подчеркнул митрополит.

      Он добавил, что мы добьемся успеха, несмотря на противодействие Кирилла. Это вопрос только времени.

      "И лучше было бы это сразу понять, осознать, попросить друг у друга прощения, найти взаимопонимание между Константинополем и ими, сесть за стол переговоров и иметь уже в Украине Единую поместную церковь", – сказал предстоятель Православной церкви Украины.

      Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ?
      В новообразованную Православную церковь Украины перешли уже 412 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ
      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ: инфографика

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 марта: незначительное потепление, но ветрено и дожди
      сегодня
      576
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Патриарх Кирилл Епифаний Религия УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 17
      "Расист, мошенник, лжец": экс-адвокат Трампа дал показания – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Расист, мошенник, лжец": экс-адвокат Трампа дал показания – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 131
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 464
      Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      3 марта , 22:00 Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2320
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      3 марта , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      977
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Звезда сборной Украины попал в команду недели FIFA 19
       17 октября 2018 , 21:38
      В Нью-Йорке взорвали автомобильный мост: видео
       17 января , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук