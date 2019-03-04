Епифаний ответил, вел ли переговоры с Кириллом

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний объяснил, что для того, чтобы объединиться с Московским патриархатом в Украине. надо вести диалог с Русской православной церковью, а не с ее частью.

Епифаний в интервью "Украинской правде" сказал, что с патриархом Кириллом невозможно вести диалог, ведь Украина находится в состоянии войны.

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"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не разговаривают теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они просто не признают пока", – пояснил председатель ПЦУ.

На вопрос журналиста: "Если бы сейчас напротив вас сидел патриарх Кирилл, чтобы вы ему сказали?"Епифаний ответил: "Я этого даже не представляю, чтобы на вашем месте сидел патриарх Кирилл. И даже, если честно, то и не желал бы. Это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут наши ребята..."

А вообще я бы сказал, что он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс,

– подчеркнул митрополит.

Он добавил, что мы добьемся успеха, несмотря на противодействие Кирилла. Это вопрос только времени.

"И лучше было бы это сразу понять, осознать, попросить друг у друга прощения, найти взаимопонимание между Константинополем и ими, сесть за стол переговоров и иметь уже в Украине Единую поместную церковь", – сказал предстоятель Православной церкви Украины.

Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ?

В новообразованную Православную церковь Украины перешли уже 412 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ: инфографика