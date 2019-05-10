20:34
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Може, ви вважаєте це приниженням, – Філарет звернувся до Епіфанія через спільні богослужіння

      941 Читать новость на русском
      Філарет запросив Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі
      Філарет запросив Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі / Фото з відкритих джерел

      Почесний патріарх Православної церкви України Філарет запросив предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі у Києві. Нещодавно Епіфаній висловив невдоволення тим, що такого запрошення не отримав.

      Філарет заначив, що інформацію про негативну реакцію Епіфанія отримав із засобів масової інформації, і відповідь написав на сторінці у Facebook.

      Читайте також: Філарет прокоментував рішення суду призупинити перейменування УПЦ МП

      24 канал писав, що напередодні Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ, вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. Зі свого боку, Епіфаній визнав, що наразі справді існує конфлікт з Філаретом.

      Так, майже за 5 місяців з часу утворення Помісної церкви вони жодного разу не правили літургію разом.

      У мене виникла думка, може, вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом? 
      – прокоментував це посчений патріарх ПЦУ.

      Він також зазначив, що митрополит Епіфаній вирішив послужити літургію у Дніпрі чи Маріуполі і "там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія".

      "Тому, оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української православної церкви священномученика Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 року, де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви", — наголосив Філарет. 

      Що говорить Філарет про Православну церкву України?Патріарх переконаний, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква. На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.

      Філарет також пояснив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.

      blog_ava
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні
      5104
      Теги: Новини України УПЦ КП Новини політики Філарет Релігія Епіфаній Православна церква України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сьогодні , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 13
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      сьогодні , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 452
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 5104
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 2343
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сьогодні , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 2012
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук