Филарет прокомментировал решение суда приостановить переименование УПЦ МП

Решение Окружного суда Киева о приостановлении процесса переименования УПЦ Московского патриархата – не в пользу украинскому государству и народу.

Украинские суды нуждаются в реформе, об этом сказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, пишет "Радио Свобода".

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Таким образом суд удовлетворил иск УПЦ МП об отмене приказа Министерства культуры, по которому она должна изменить официальное название до 26 апреля 2019 года.

Комментируя это, Филарет отметил, что украинские суды, к сожалению, несправедливы.

И поэтому я не уверен, что это решение справедливо и в интересах украинского государства, и украинского народа. Наши суды надо реформировать, чтобы они были справедливыми судами, а не пристраивались к тем или иным политическим силам. Я верю в победу правды,

– сказал он.

Отметим, согласно приказу Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года, Киевская митрополия УПЦ МП и ряд других церквей должны внести изменения в свои названия. Однако в марте Киевская Митрополия УПЦ МП подала иск на Министерство культуры Украины, чтобы отменить это требование.

Что означает решение суда?

Постановление временно. Сейчас действие приказа Министерства культуры Украины приостановили. Действие постановления будет продолжаться до тех пор, пока судебное решение по делу не наберет законной силы. Сколько на это потребуется времени – точно неизвестно.

Как развиваются отношения между УПЦ МП и ПЦУ?

В УПЦ Московского патриархата считают, что Томос нанес ущерб украинскому православию. Поэтому Украинская православная церковь Московского патриархата просила Вселенского патриарха Варфоломея отменить Томос.

Кроме того, в УПЦ МП назвали закон о переименовании антиконституционным и заявили, что он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

Как создавали Православную церковь Украины?

В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.