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      В Украине не будут восстанавливать церковь Киевского патриархата, – Минкульт

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      Несмотря на заявления Филарета, в Украине не будут восстанавливать УПЦ КП
      Несмотря на заявления Филарета, в Украине не будут восстанавливать УПЦ КП / Etcetera.media/

      Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности, заявили в Министерстве культуры.

      В Минкульте напомнили, что деятельность религиозного объединения как УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины. Так решил поместный собор бывшей УПЦ КП 15 декабря 2018 года – накануне объединительного собора.

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      А приказом Минкульта от 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". По этому приказу были признаны утратившими силу ряд приказов Минкульта о деятельности УПЦ КП.

      В министерстве резюмировали, что религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

      Епіфаній Філарет ПЦУ УПЦ МП
      Между Епифанием и Филаретом разгорелся конфликт относительно УПЦ КП

      9 мая патриарх Филарет заявил, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения церквей в ПЦУ, до сих пор существует. Кроме того, между ним и предстоятелем ПЦУ Епифанием уже возник конфликт.

      После этого в СМИ поползли слухи о возобновлении в Украине УПЦ КП. А Епифаний заявил, что УПЦ КП стала предтечей получения автокефалии ПЦУ. Однако идея возвращения к такому Киевскому патриархату, каким он был до Собора, может расколоть Поместную церковь. Это будет означать возврат в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

      Как создавали Православную церковь Украины? В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось более 110 приходов.

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      Теги: Филарет Православная церковь Украины Епифаний УПЦ КП Министерство культуры Украины Религия Новости Украины
      Источник: 24 канал
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