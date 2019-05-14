Епіфаній не приїхав на спільну службу з Філаретом: у ПЦУ назвали причину

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не приїхав на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі, куди його запросив патріарх Філарет.

Філарет кілька днів тому розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ, окрім предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. Тоді ж Епіфаній визнав, що наразі між ним та Філаретом існує конфлікт.

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Сам патріарх Філарет заявив, що майже за 5 місяців з часу утворення Православної церкви України вони жодного разу не правили літургію разом. Тому, священослужитель запросив настоятеля ПЦУ вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі у Києві. Патріарх навіть висловив думку, що ймовірно "Епіфаній вважає приниженням для себе служити з ним".

Проте, предстоятель Єдиної церкви 14 травня має давно заплановану поїздку в Маріуполь, тому й не прийде на цю службу.

"Митрополит Епіфаній відвідає Схід України та здійснить перший архіпастирський візит до Маріуполя. Предстоятель ПЦУ звершить заупокійну літію біля пам’ятника "Воїнам, які віддали життя за Україну", поспілкується з військовими 79-ї аеромобільної бригади, а також зустрінеться в єпархіальному управлінні Донецької єпархії з переселенцями, багатодітними батьками, організаторами будинків сімейного типу", – розповіли у прес-службі церкви.

На службу у Володимирський собор до Філарета приїхали лише кілька єпископів, серед них – три представники ПЦУ з єпархій, які існують на території РФ, – єпископ Валуйський Петро, митрополит Іоасаф Білгородський, митрополит Адріан (Старина), а також архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.



Служба у Володимирському соборі за участю Філарета

Що відомо про конфлікт Філарета й Епіфанія?Почесний патріарх Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати Собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує. За його словами, перед створенням ПЦУ була домовленість, згідно з якою Епіфаній нібито мав представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен Філарет.



Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.



На конфлікт вже реагують архієреї новоствореної Єдиної церкви. Так, митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота підтримали Епіфанія та закликають не допустити ізоляції Української церкви.