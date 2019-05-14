11:40
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Епіфаній не приїхав на спільну службу з Філаретом: у ПЦУ назвали причину

      718 Читать новость на русском
      Епіфаній не приїхав на спільну службу з Філаретом у Володимирський собор
      Епіфаній не приїхав на спільну службу з Філаретом у Володимирський собор / Колаж 24 каналу

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не приїхав на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі, куди його запросив патріарх Філарет.

       

      Філарет кілька днів тому розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ, окрім предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. Тоді ж Епіфаній визнав, що наразі між ним та Філаретом існує конфлікт.

      Читайте також: Це втрата Томосу, – Епіфаній про намір повернути Київський патріархат

      Сам патріарх Філарет заявив, що майже за 5 місяців з часу утворення Православної церкви України вони жодного разу не правили літургію разом. Тому, священослужитель запросив настоятеля ПЦУ вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі у Києві. Патріарх навіть висловив думку, що ймовірно "Епіфаній вважає приниженням для себе служити з ним".

      Проте, предстоятель Єдиної церкви 14 травня має давно заплановану поїздку в Маріуполь, тому й не прийде на цю службу.

      "Митрополит Епіфаній відвідає Схід України та здійснить перший архіпастирський візит до Маріуполя. Предстоятель ПЦУ звершить заупокійну літію біля пам’ятника "Воїнам, які віддали життя за Україну", поспілкується з військовими 79-ї аеромобільної бригади, а також зустрінеться в єпархіальному управлінні Донецької єпархії з переселенцями, багатодітними батьками, організаторами будинків сімейного типу", – розповіли у прес-службі церкви.

      На службу у Володимирський собор до Філарета приїхали лише кілька єпископів, серед них – три представники ПЦУ з єпархій, які існують на території РФ, – єпископ Валуйський Петро, митрополит Іоасаф Білгородський, митрополит Адріан (Старина), а також архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.


      Служба у Володимирському соборі за участю Філарета

      Що відомо про конфлікт Філарета й Епіфанія?Почесний патріарх Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати Собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує. За його словами, перед створенням ПЦУ була домовленість, згідно з якою Епіфаній нібито мав представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен Філарет.

      Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

      На конфлікт вже реагують архієреї новоствореної Єдиної церкви. Так, митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота підтримали Епіфанія та закликають не допустити ізоляції Української церкви.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді
      сьогодні
      5358
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Філарет Епіфаній Новини Маріуполя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      сьогодні , 11:01 Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      Альона Захарова 395
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сьогодні , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 1450
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2753
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1393
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      13 травня , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 2068
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук