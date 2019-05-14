Епифаний не приехал на совместную службу с Филаретом: в ПЦУ назвали причину

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не приехал на чествование памяти священномученика Макария во Владимирском соборе, куда его пригласил патриарх Филарет.

Филарет несколько дней назад разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ, кроме предстоятеля ПЦУ Епифания. Они были напечатаны на бланках УПЦ Киевского патриархата, который распустили еще в декабре 2018 года перед Объединительным собором. Тогда же Епифаний признал, что сейчас между ним и Филаретом существует конфликт.

Читайте также: Это потеря Томоса, – Епифаний о намерении вернуть Киевский патриархат

Сам патриарх Филарет заявил, что почти за 5 месяцев с момента образования Православной церкви Украины они ни разу не правили литургию вместе. Поэтому священнослужитель пригласил настоятеля ПЦУ почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве. Патриарх даже высказал мнение, что вероятно "Епифаний считает унижением для себя служить с ним".

Однако предстоятель Единой церкви 14 мая давно запланировал поездку в Мариуполь, поэтому и не придет на эту службу.

"Митрополит Епифаний посетит Восток Украины и осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь. Предстоятель ПЦУ совершит заупокойную литию у памятника воинам, которые отдали жизнь за Украину, пообщается с военными 79-й аэромобильной бригады, а также встретится в епархиальном управлении Донецкой епархии с переселенцами, многодетными родителями, организаторами домов семейного типа", – рассказали в пресс-службе церкви.

На службу во Владимирский собор к Филарету приехали лишь несколько епископов, среди них – три представителя ПЦУ из епархий, которые существуют на территории РФ, – епископ Валуйский Петр, митрополит Иоасаф Белгородский, митрополит Адриан (Старина), а также архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.



Служба во Владимирском соборе с участием Филарета

Что известно о конфликте Филарета и Епифания?Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Также он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. По его словам, перед созданием ПЦУ была договоренность, согласно которой Епифаний якобы должен был представлять церковь за рубежом, а руководить ею должен Филарет.



Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Киевского патриархата не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года. Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.



На конфликт уже реагируют архиереи новосозданной единой церкви. Так, митрополит Ивано-Франковской-Галицкой епархии Иоасаф Васылыков и Хмельницкой епархии митрополит Антоний Махота поддержали Епифания и призывают не допустить изоляции Украинской церкви.