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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Эпифания поддержали две епархии ПЦУ в конфликте с Филаретом

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      В поддержку Епифания выступили две епархии ПЦУ
      В поддержку Епифания выступили две епархии ПЦУ / Коллаж 24 канала

      Ивано-Франковская и Хмельницкая епархия Православной церкви Украины отреагировали на конфликт между Филаретом и Епифанием – поддержали предстоятеля ПЦУ. Митрополиты призывают не допустить изоляции Украинской церкви.

      Решение о самороспуске УПЦ КП и ее вхождении в новую Православную Церковь Украины приняли на Объединительном соборе – и оно является решающим, пишут митрополит Ивано-Франковской-Галицкой епархии Иоасаф Васылыков и Хмельницкой епархии митрополит Антоний Махота на своих страницах в Facebook.

      Читайте также: Это потеря Томоса, – Епифаний о намерении вернуть Киевский патриархат

      Иоасаф Васылыков отмечает, что предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Епифания – и это решение поддержал теперь ее почетный патриарх Филарет.

      Среди лиц, которые поддержали такое решение, был ныне Почетный Патриарх Филарет, который пытается вернуть нашу Церковь в изоляцию и отстранить митрополита Епифания от предстоятельства, чего мы не имеем права допустить, ибо это путь в никуда, это дорога к изоляции нашей Церкви,
      – пишет в своем заявлении митрополит Ивано-Франковской-Галицкой епархии.

      Священнослужитель отмечает, что возвращение к предыдущей структуре киевского патриархата означает потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

      "Ивано-Франковская-Галицкая епархия УПЦ ПЦУ, духовенство и верные Ивано-Франковско-Галицкой Епархии ПЦУ поддерживаем Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания и призываем всех неравнодушных к судьбе нашей ПЦУ архиереев, духовных пастырей, весь православный украинский народ поддержать митрополита Епифания и не допустить реванша изоляционных сил", – подчеркнул он.

      Такую же позицию и поддержку Епифанию выразил в своем заявлении митрополит Хмельницкой епархии Антоний Махота. Он подчеркнул – создание ПЦУ является историческим событием. Единая церковь играет главную роль в становлении самостоятельности, суверенности и территориальной целостности Украины.

      Сегодня украинский народ, доверие которого к Церкви является крупнейшим, может задать вопрос, способна ли она сдержать свое слово? И снова чьи-то амбиции тщеславия не станут ли выше единства?
      – идет речь в обращении.

      О каком конфликте идет речь?Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать собор. Также он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.

      Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

      Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

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      Теги: Новости Украины Конфликт в ПЦУ Новости политики Новости Хмельницкого Новости Ивано-Франковска Православная церковь Украины УПЦ КП Религия Филарет Епифаний
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