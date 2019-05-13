15:43
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Епіфанія підтримали дві єпархії ПЦУ у конфлікті з Філаретом

      159 Читать новость на русском
      На підтримку Епіфанія виступили дві єпархії ПЦУ
      На підтримку Епіфанія виступили дві єпархії ПЦУ / Клаж 24 каналу

      Івано-Франківська та Хмельницька єпархія Православної церкви України відреагували на конфлікт між Філаретом та Епіфанієм – підтримали предстоятеля ПЦУ. Митрополити закликають не допустити ізоляції Української церкви.

      Рішення про саморозпуск УПЦ КП та її входження у новостворену Православну Церкву України прийняли на Об’єднавчому соборі – і воно є вирішальним, пишуть митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота на своїх сторінках у Facebook.

      Читайте також: Це втрата Томосу, – Епіфаній про намір повернути Київський патріархат

      Іоасаф Василиків наголошує, що предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Епіфанія – і це рішення підтримав тепер почесний її патріарх Філарет.

      Серед осіб, які підтримали таке рішення був нині Почесний Патріарх Філарет який намагається повернути нашу Церкву в ізоляцію і відсторонити митрополита Епіфанія від предстоятельства, чого ми не маємо права допустити, бо це шлях в нікуди, це дорога в ізоляцію нашої Церкви,
      – пише у своїй заяві митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії.

      Священнослужитель наголошує, що повернення до попередньої структури Київського патріархату означає втрату Томосу і всіх досягнень церковної незалежності.

      "Івано-Франківсько-Галицька єпархія УПЦ ПЦУ, духовенство і вірні Івано-Франківсько-Галицької Єпархії ПЦУ підтримуємо Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія та закликаємо усіх небайдужих до долі нашої ПЦУ архиєреїв, духовних пастирів, увесь православний український люд підтримати митрополита Епіфанія і не допустити реваншу ізоляційних сил", – наголосив він.

      Таку ж позицію та підтримку Епіфанію висловив у своїй заяві митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота. Він наголосив – створення ПЦУ є історичною подією.  Єдина церква відіграє головну роль у становленні самостійності, суверенності та територіальної цілісності України.

      Сьогодні український народ, довіра якого до Церкви є найбільшою, може задати питання, чи здатна вона дотримати свого слова? І чи знову чиїсь амбіції марнославства не стануть вищими за єдність?
       – йде мова у зверннні.

      Про який кофлікт йде мова?Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує.

      Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.

      Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

      blog_ava
      Коханка Путіна Кабаєва народила двійню, – ЗМІ
      сьогодні
      7650
      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Філарет Релігія УПЦ КП Православна церква України Новини Івано-Франківська Новини Хмельницького
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      286
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сьогодні , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1363
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 1321
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 684
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 815
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук