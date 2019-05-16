"Некоторые его советы – это унижение меня": Епифаний ответил на обвинения Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о своем конфликте с Филаретом и подчеркнул, что некоторые его советы унижали Епифания как предстоятеля ПЦУ.

Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в интервью "ВВС Украина".

Уже неделю в автокефальной православной церкви продолжается открытый конфликт между ее предстоятелем митрополитом Епифанием и его бывшим наставником, экс-предстоятелем УПЦ КП Филаретом.

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Епифаний отметил, что в течение последних дней раздавалось много заявлений, но в Православной церкви Украины нет раскола. "Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, который много сделал, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Мнения отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви", – сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, общаясь с почетным патриархом Филаретом, он неоднократно подчеркивал, что готов прислушаться к его советам, потому что действительно он имеет большой опыт руководства церковью более полувека. Но, как подчеркнул Епифаний, он не готов выполнять определенные ультиматумы, потому что был законно избран на Объединительном соборе предстоятелем.

Я прислушался, общался с ним, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви через давление и требования, несовместимые с уставом и томосом. Но, не смотря ни на что, я ради мира и единства делал и впредь буду делать все зависящее от меня, чтобы у нас все было хорошо,

– ответил Епифаний.

Напомним, что бывший глава УПЦ КП Филарет обвинил руководителя ПЦУ Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". В то же время он отметил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ФИЛАРЕТОМ И ЕПИФАНИЕМ В ПЦУ: