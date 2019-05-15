Обвинения и какова ситуация в Украинской православной церкви: Филарет обратился к Эпифанию

Бывший глава УПЦ КП Филарет обвинил главу ПЦУ Эпифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". В то же время он отметил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к главе ПЦУ Епифанию. Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал последнего "ничего не делать внутри церкви" без его согласия, передает "Радио Свобода".

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По словам священнослужителя, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". Кроме того, Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей во время Объединительного собора 15 декабря.

"Для того, чтобы исправить положение, а его возможно исправить, нужно выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента Петра Порошенко и с архиереями. А это означает, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем", – убеждает в своем заявлении Филарет.

В то же время он подчеркивает, что предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха, но патриарх председательствует на заседаниях священного синода и на соборах УПЦ "ради сохранения единства, его роста и утверждения".

Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. У него своя епархия – город Киев, постоянный член священного Синода. А поскольку есть действующий Патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская Патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать,

– отметил Филарет.

Также священнослужитель добавил, что отказ от Киевского патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести Объединительный собор украинских православных церквей и получить Томос об автокефалии.

"Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского Патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда Вселенский патриарх не имел бы канонического права предоставлять не своей части церкви Томос. Для получения Томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольского патриархата", – пояснил почетный патриарх Православной церкви Украины.

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Филарет отметил, что по этой причине Вселенский патриарх просил и ставил условие, чтобы он "не выдвигал свою кандидатуру на должность предстоятеля", а митрополит Эммануил – председатель собора – со своей стороны настаивал, чтобы бывший глава УПЦ КП, "не надевал патриаршего куколя на соборе".

Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только поместный собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Итак, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах. Нам могут возразить, что отказ от статуса Патриархата был на Поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018 года. Да! На Поместном соборе, но этот собор был не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата,

– говорится в заявлении патриарха.

Филарет говорит, что действующий президент Петр Порошенко сыграл большую роль в получении Томоса, правда сейчас отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата.

Также Филарет отверг обвинения во властолюбии и авторитарности.

"Если бы я служил церкви ради власти, то я мог бы стать московским патриархом. Но молился Богу, чтобы на мне свершилась его воля, и я не стал московским патриархом", – заявил он.

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Филарет еще заметил, что служил, служит и будет служить Богу и Церкви до конца жизни, хотя его твердость, целеустремленность и настойчивость многие воспринимают как властолюбие и амбициозность.

Но никто не может отрицать, что результатом является Киевский Патриархат. Если бы его не было, то не было бы и речи о Томосе, потому что не было бы кому давать. Это видят не только церковные деятели, но и светские, и такие как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский и другие,

– подытожил он.

Ранее митрополит Епифаний заявлял, что Украина получила синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что все эти бывшие структуры теперь являются Единственной поместной православной церковью. Следовательно, по его словам, никакого раскола в новосозданной Украинской православной церкви нет, а такие структуры, как УПЦ КП и УАПЦ были распущены еще до начала Объединительного собора.

В Министерстве культуры же говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата – ложная. Ведь деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новосозданной ПЦУ на Поместном соборе 15 декабря 2018 года. А уже 30 января 2019 года зарегистрировали устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Итак, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

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