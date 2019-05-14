Может ли Киевский патриархат возобновить существование: объяснение эксперта

Заявление Почетного патриарха Филарета о существовании Киевского патриархата, несмотря на его задокументированный роспуск в декабре, вызвало общественный резонанс и появление множества вопросов. Рассказываем, что означают его слова на самом деле и вероятно ли возобновление официального существования УПЦ КП сегодня.

Как рассказал религиовед Александр Саган в комментарии 24 канала, здесь есть откровенное спекулирование некоторыми фактами и подмена понятий со стороны Филарета. Киевский патриархат юридически действительно еще может существовать, но по церковным канонам – нет.

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Очевидно, Филарет оперирует тем фактом, что, согласно действующему законодательству, в Украине существует такое понятие как "юридическое лицо". И УПЦ КП была юридическим лицом. То есть она имела на своем балансе определенное количество денег, движимого и недвижимого имущества. А процесс ликвидации юридического лица в Украине – это достаточно сложный процесс, который длится несколько месяцев, а то и лет. Это связано с тем, что есть определенные прописанные законодательством процедуры и, самое главное, что этот процесс должно инициировать само юридическое лицо и совершать юридические шаги по его ликвидации.

Как я понимаю, таких шагов не было сделано и на основе этого возникла такая определенная спекуляция – на сегодня юридически УПЦ КП не ликвидирована. Однако с канонической точки зрения, эта церковь не существует. Она ликвидирована уже самим фактом объединения УПЦ КП с УАПЦ (прекратила существование после объединительного собора украинских православных церквей 15 декабря 2018 года, – 24), который никто не отрицает. И сам Филарет не отрицает также. Более того, он инициировал и подписал протокол о ликвидации УПЦ КП и объединения в одну поместную церковь Украины вместе с УПЦ МП,

– отмечает эксперт.

Поэтому заявление о существовании и возможном официальном восстановлении Киевского патриархата – более спекулятивная информация для общества, чем та, которая может закончиться, скажем, восстановлением УПЦ КП как институции.

Мы ставим вопрос не ликвидации, потому что жизнь продолжается и эти же общины, которые входили в Киевский патриархат, они и дальше развиваются, они не самоликвидируются. Говорится о необходимости реорганизации УПЦ КП, что на сегодня успешно происходит. Поскольку общины Киевского патриархата меняют свои уставы, перерегистрируются и получают уже привязку к епархии ПЦУ,

– резюмировал Александр Саган.

О чем речь?

Почетный патриарх новообразованной Православной церкви Украины Филарет настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.



Однако в Минкульте отметили, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП было прекращено путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.



Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.