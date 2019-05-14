Чи може Київський патріархат відновити існування: пояснення експерта

Заява Почесного патріарха Філарета щодо існування Київського патріархату, незважаючи на його задокументований розпуск у грудні, викликала суспільний резонанс і появу безлічі запитань. Розповідаємо, що означають його слова насправді і чи ймовірне відновлення офіційного існування УПЦ КП сьогодні.

Як розповів релігієзнавець Олександр Саган у коментарі 24 каналу, тут є відверте спекулювання деякими фактами і підміна понять з боку Філарета. Київський патріархат юридично справді ще може існувати, але за церковними канонами – ні.

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Очевидно, Філарет оперує тим фактом, що, відповідно до чинного законодавства, в Україні існує таке поняття як "юридична особа". І УПЦ КП була юридичною особою. Тобто вона мала на своєму балансі певну кількість грошей, рухомого і нерухомого майна тощо. А процес ліквідації юридичної особи в Україні – це достатньо складний процес, який триває кілька місяців, а то й років. Це пов’язано з тим, що є певні прописані законодавством процедури і, найголовніше, що цей процес повинна ініціювати сама юридична особа і здійснювати юридичні кроки щодо її ліквідації.

Як я розумію, таких кроків не було здійснено і на основі цього виникла така певна спекуляція – на сьогодні юридично УПЦ КП не ліквідовано. Проте, з канонічної точки зору, ця церква не існує. Вона ліквідована уже самим фактом об'єднання УПЦ КП з УАПЦ (припинила існування після об'єднавчого собору українських православних церков 15 грудня 2018 року, – 24), який ніхто не заперечує. І сам Філарет не заперечує також. Більше того, він ініціював і підписав протокол про ліквідацію УПЦ КП і об'єднання в одну помісну церкву України разом з УПЦ МП,

– зазначає експерт.

Тому заява про існування та можливе офіційне відновлення Київського патріархату – більше спекулятивна інформація для суспільства, ніж та, яка може закінчитися, скажімо, відновленням УПЦ КП як інституції.

Ми ставимо питання не ліквідації, тому що життя продовжується і ці ж громади, які входили у Київський патріархат, вони і далі розвиваються, вони не самоліквідуються. Йдеться про необхідність реорганізації УПЦ КП, що на сьогодні успішно відбувається. Оскільки громади Київського патріархату змінюють свої статути, перереєстровуються і отримують уже прив'язку до єпархії ПЦУ,

– резюмував Олександр Саган.

Про що мова?Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет наполягає, що Київський патріархат досі існує.



Проте у Мінкульті зазначили, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.



Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.