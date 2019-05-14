Раскол ПЦУ и "живой" Киевский патриархат: что означают заявления Филарета

Патриарх Филарет удивил заявлениями о существовании Киевского патриархата, который распустили еще в декабре, и возможном разделении ПЦУ. Рассказываем, какие могут иметь последствия эти слова и являются ли они угрозой для существования независимой украинской церкви.

Что сказал Филарет?

Патриарх Филарет не исключает раскол ПЦУ и отметил, что Киевский патриархат до сих пор существует.

Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал... Он есть, патриархат, он существует. Раз есть патриарх, значит есть патриархат. Киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не надо, он есть и должен быть. При чем придет время, когда он будет признанным,

– сказал Филарет.

Стоит отметить, что сам патриарх ставил свою подпись под постановлением о роспуске УПЦ КП.

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На вопрос, допускает ли он через это разделение церкви, Филарет отметил: "Допускаю, но мы создадим единую церковь. Киевский патриархат, обязательно".

Также Филарет добавил, что имеет претензии к митрополиту Епифанию из-за отсутствия сотрудничества.

"Никаких отношений нет (с Епифанием, – 24). Потому что нарушается то, до чего мы договорились и что принял архиерейский собор. Пошли по пути лжи. Претензии такие: он должен сотрудничать со мной, как с патриархом. Он за все 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил и не общается. 4 или 5 раз всего (разговаривали, – 24 канал) за 5 месяцев, разве это общение, когда каждый день надо управлять церковью? Общение должно быть. Церковь разделилась и поэтому сейчас моя задача как патриарха – сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь", – пояснил Почетный Патриарх.



Почетный Патриарх Филарет

Филарет фактически подтвердил желание возобновить Киевский патриархат, проведя Собор и изменив устав новой церкви. Изменение устава автоматически означает потерю легитимности Томоса, который выдавался митрополии, а не патриархату. Однако, согласно уставу церкви, Собор имеет право созвать только предстоятель церкви вместе с постоянным священным Синодом.

14 мая в конце службы во Владимирском соборе Филарет сделал еще одно заявление. Он фактически намекнул на то, что его заставили подписать отказ от председательства в украинской православной церкви. Филарет не доволен тем, что Епифаний согласился, чтобы украинская церковь была митрополией с центром в Константинополе. И настаивает на том, чтобы Киевский патриархат существовал обособленно с центром в Киеве.

Идет борьба внутри самого православия. За что идет борьба? Борьба идет за то, быть в независимом украинском государстве, независимой церкви или не быть. Но много чиновников, не понимая этого, что происходит, или, наоборот, понимая, помогают, чтобы в Украине не было независимой церкви. А чтобы была зависимая церковь. Или от одного центра, или от второго,

– сказал Филарет.

Реакция Эпифания

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что объединительный собор бы не состоялся, если бы Киевский патриархат не прекратил свою деятельность и не присоединился к новой Православной церкви Украины.

После объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора, может расколоть поместную церковь. Сегодня возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости,

– объяснил Эпифаний.

Он добавил, что ни фактически, ни юридически неправильно говорить о том, что Киевский патриархат в дальнейшем структурно существует.

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"В самом деле бесспорным является то, что Киевский патриархат сыграл очень важную роль, стал предтечей признания, предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей", – добавил митрополит.



Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

Епифаний также отметил, что Украинская церковь должна в будущем иметь статус Патриархата, потому что по всем критериям заслуживает на него.

Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможным тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство,

– сказал он.

Кроме того, Епифаний признал существование конфликта между ним и Филаретом и подтвердил, что Патриарх прислал ему приглашение на совместную встречу лишь тогда, когда этот инцидент получил огласку в СМИ.

Конфликт и Томос – есть ли угроза раскола ПЦУ?

Такой угрозы нет, поскольку поддержка Филарета – не такая масштабная, как ему хотелось бы.

Ни один правящий архиерей крупных епархий не поддержал его инициативу и 13 мая во Владимирском соборе было всего 4 епископа (из 60 приглашенных), которые приехали на призыв Филарета. И все они имеют российские паспорта. 14 мая на службе в том же соборе их было больше, однако главные представители крупных епархий все же на приглашение не отреагировали.

Поэтому, по словам религиоведа Александра Сагана, говорить о том, что на основе заявлений Филарета возможен какой-то раскол, не есть правильным. Максимум – может быть выход нескольких епископов из-под подчинения ПЦУ, но это расколом назвать категорически нельзя.

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Эксперт проводит параллели с обстоятельствами, когда "нарыв уже открылся". Этот конфликт назревал еще с января, просто сегодня только стал явным и это даже может быть к лучшему.

Эта ситуация, как по мне, принесет даже больше пользы ПЦУ, чем вреда. Почему? Потому что, если эти епископы (которые поддержали Филарета, – 24 канал) решат отойти от церкви, то это будет способствовать лишь тому, что негативные процессы, которые происходят, то есть внутреннее противостояние между бывшим и нынешним руководителями, снимется и церковь сможет более конструктивно развиваться,

– говорит религиовед в комментарии 24 каналу.

На международной арене сейчас мы получили чрезвычайно сильный удар по имиджу Украины как государства, по имиджу православных украинцев, и оно также рикошетом отдало по имиджу Патриарха Варфоломея. Поскольку назначение Томоса – устранение (уврачевание) раскола православных в Украине.

"Сегодня мы видим еще такие, я бы сказал, остаточные явления личностного противостояния в ПЦУ. Но это быстро пройдет и в дальнейшем, я думаю, что наша позиция будет выглядеть более конструктивно", – отметил эксперт.



Почетный Патриарх Филарет

Действительно ли Киевский патриархат до сих пор не ликвидировали?

Не совсем так. По словам Александра Сагана, здесь есть откровенное спекулирование некоторыми фактами и подмена понятий со стороны Филарета. Киевский патриархат юридически действительно еще может существовать, но по церковным канонам – нет.

Очевидно, Филарет оперирует тем фактом, что, согласно действующему законодательству, в Украине существует такое понятие как "юридическое лицо". И УПЦ КП была юридическим лицом. То есть она имела на своем балансе определенное количество денег, движимого и недвижимого имущества. А процесс ликвидации юридического лица в Украине – это достаточно сложный процесс, который длится несколько месяцев, а то и лет. Это связано с тем, что есть определенные прописанные законодательством процедуры и, самое главное – что этот процесс должно инициировать само юридическое лицо и совершать юридические шаги относительно ее ликвидации.

Как я понимаю, таких шагов не было сделано и на основе этого возникла такая определенная спекуляция – на сегодня юридически УПЦ КП не ликвидировано. Однако с канонической точки зрения, эта церковь не существует. Она ликвидирована уже самим фактом объединения УПЦ КП с УАПЦ (прекратила существование после объединительного собора украинских православных церквей 15 декабря 2018 года, – 24), который никто не отрицает. И сам Филарет не отрицает также. Более того, он инициировал и подписал протокол о ликвидации УПЦ КП и объединении в одну поместную церковь Украины вместе с УПЦ МП,

– отмечает эксперт.

Поэтому заявление о существовании и возможном официальном восстановлении Киевского патриархата – более спекулятивная информация для общества, чем та, которая может закончиться, скажем, восстановлением УПЦ КП как институции.

Мы ставим вопрос не ликвидации, потому что жизнь продолжается, и эти же общины, которые входили в Киевский патриархат, и далее развиваются, они не самоликвидируются. Говорится о необходимости реорганизации УПЦ КП, что на сегодня успешно происходит. Поскольку общины Киевского патриархата меняют свои уставы, перерегистрируются и получают уже привязку к епархии ПЦУ,

– резюмировал Александр Саган.

В Минкульте отметили, что информация о якобы возобновлении деятельности УПЦ КП не соответствует действительности. Ее деятельность была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

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Зачем это Филарету?

С одной стороны – это его личные амбиции, с другой – он заявляет, что были какие-то договоренности, которые не соответствуют сегодняшнему положению вещей.

Мы об этих договоренностях не знаем. Мы только слышали заявления, которые утверждают, что там были какие-то дополнительные договоренности, но это нигде не зафиксировано. Но есть решение, например, Архиерейского Собора УПЦ КП о выдвижении митрополита Епифания единым кандидатом от Киевского патриархата,

– объясняет Александр Саган.

Также мы сегодня можем говорить о том, что так сложились политические обстоятельства: одна власть уходит, а другая еще не пришла. И Почетный Патриарх Филарет решил воспользоваться этой ситуацией в свою пользу.