Сколько украинцев поддерживают Томос об автокефалии ПЦУ: результаты исследования

Почти половина украинцев – 44,8% – одобряют предоставление Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. А вот четверть граждан еще не определились по этому вопросу.

Против предоставления Украине Томоса выступают 31,8% украинских граждан. Такие результаты исследования обнародовал Киевский международный институт социологии.

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Известно, что опрос проводили в течение марта 2019 года. Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих по всей территории Украины, кроме оккупированных Россией регионов.



Результаты опрос, проведенный КМИС

Отметим, что в альтернативном опросе 24 канала положительно к вручению Томоса ПЦУ относятся 78% читателей, а не поддерживают такое решение 6%. В голосовании приняли участие 55413 человек.



Опрос 24 канала относительно Томоса об автокефалии

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.