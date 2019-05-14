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      Сколько украинцев поддерживают Томос об автокефалии ПЦУ: результаты исследования

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      Томос об автокефалии ПЦУ
      Томос об автокефалии ПЦУ / Радио Свобода

      Почти половина украинцев – 44,8% – одобряют предоставление Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. А вот четверть граждан еще не определились по этому вопросу.

      Против предоставления Украине Томоса выступают 31,8% украинских граждан. Такие результаты исследования обнародовал Киевский международный институт социологии.

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      Известно, что опрос проводили в течение марта 2019 года. Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих по всей территории Украины, кроме оккупированных Россией регионов.

      опитування від КМІС
      Результаты опрос, проведенный КМИС

      Отметим, что в альтернативном опросе 24 канала положительно к вручению Томоса ПЦУ относятся 78% читателей, а не поддерживают такое решение 6%. В голосовании приняли участие 55413 человек.

      опитування 24 каналу
      Опрос 24 канала относительно Томоса об автокефалии

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Томос
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