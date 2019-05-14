Скільки українців підтримують Томос про автокефалію ПЦУ: результати дослідження

Майже половина українців – 44,8% – схвалюють надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію. А ось чверть громадян ще не визначилися щодо цього питання.

Проти надання Україні Томосу виступають 31,8% українських громадян. Такі результати дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

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Відомо, що опитування проводили протягом березня 2019 року. Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають по всій території України, окрім окупованих Росією регіонів.



Результати опитування, проведеного КМІС

Зазначимо, що в альтернативному опитуванні 24 каналу позитивно до вручення Томосу ПЦУ ставляться 78% читачів, а не підтримують таке рішення 6%. У голосуванні взяли участь 55413 осіб.



Опитування 24 каналу щодо Томоса про автокефалію

Що таке Томос?

Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.