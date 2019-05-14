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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Скільки українців підтримують Томос про автокефалію ПЦУ: результати дослідження

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      Томос про автокефалію ПЦУ
      Томос про автокефалію ПЦУ / Радіо Свобода

      Майже половина українців – 44,8% – схвалюють надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію. А ось чверть громадян ще не визначилися щодо цього питання.

      Проти надання Україні Томосу виступають 31,8% українських громадян. Такі результати дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

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      Відомо, що опитування проводили протягом березня 2019 року. Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають по всій території України, окрім окупованих Росією регіонів.

      опитування від КМІС
      Результати опитування, проведеного КМІС

      Зазначимо, що в альтернативному опитуванні 24 каналу позитивно до вручення Томосу ПЦУ ставляться 78% читачів, а не підтримують таке рішення 6%. У голосуванні взяли участь 55413 осіб.

      опитування 24 каналу
      Опитування 24 каналу щодо Томоса про автокефалію

      Що таке Томос?
      Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Томос
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