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      Раскола нет, – митрополит Епифаний о конфликте в ПЦУ

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      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / Getty images

      Раскола в новосозданной Украинской православной церкви нет, а такие структуры, как УПЦ КП и УАПЦ были распущены еще до начала Объединительного собора.

      Украина получила синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что все эти бывшие структуры теперь являются Единственной поместной православной церковью. Об этом в своей речи в Мариуполе рассказал настоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Интерфакс.

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      Раскола в ПЦУ нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной украинской православной церкви,
      – подчеркнул он.

      На вопрос о недавних противоречивых высказываниях патриарха Филарета митрополит Епифаний ответил, что в ПЦУ высоко его уважают, однако пока трудно согласиться с его отдельными высказываниями.

      Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, но не поддерживаем мнения, которые он выразил в последние дни,
       отметил Эпифаний.

      Что сказал Филарет?

      Филарет на днях сказал, что из-за крайне редкого общения с настоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась". Он отметил, что после создания Единой автокефальной церкви они почти не общаются.

      Кроме того, почетный патриарх ПЦУ удивил заявлением о якобы существовании договоренности, что митрополит Епифаний должен представлять новосозданную церковь за рубежом, а руководить ею должен сам Филарет.

      Несколько ранее священнослужитель выразил уверенность, что в Украине до сих пор существует УПЦ КП.

      Как на такое заявление отреагировали в Минкульте?

      В Минкульте такое заявление поспешили опровергнуть. Там уточнили: деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

      Реакция митрополита Епифания

      В свою очередь, митрополит Епифаний подчеркнул: "Все должны четко понять, что на начало Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, были распущены. Сейчас фактически и юридически в Украине не существует таких структур, они выполнили свою историческую миссию".

      По мнению настоятеля ПЦУ, возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Филарет Епифаний Православная церковь Украины Конфликт в ПЦУ УПЦ КП Томос
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