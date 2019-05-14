Раскола нет, – митрополит Епифаний о конфликте в ПЦУ

Раскола в новосозданной Украинской православной церкви нет, а такие структуры, как УПЦ КП и УАПЦ были распущены еще до начала Объединительного собора.

Украина получила синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что все эти бывшие структуры теперь являются Единственной поместной православной церковью. Об этом в своей речи в Мариуполе рассказал настоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Интерфакс.

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Раскола в ПЦУ нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной украинской православной церкви,

– подчеркнул он.

На вопрос о недавних противоречивых высказываниях патриарха Филарета митрополит Епифаний ответил, что в ПЦУ высоко его уважают, однако пока трудно согласиться с его отдельными высказываниями.

Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, но не поддерживаем мнения, которые он выразил в последние дни,

– отметил Эпифаний.

Что сказал Филарет?

Филарет на днях сказал, что из-за крайне редкого общения с настоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась". Он отметил, что после создания Единой автокефальной церкви они почти не общаются.

Кроме того, почетный патриарх ПЦУ удивил заявлением о якобы существовании договоренности, что митрополит Епифаний должен представлять новосозданную церковь за рубежом, а руководить ею должен сам Филарет.

Несколько ранее священнослужитель выразил уверенность, что в Украине до сих пор существует УПЦ КП.

Как на такое заявление отреагировали в Минкульте?

В Минкульте такое заявление поспешили опровергнуть. Там уточнили: деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новообразованной Православной церкви на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.

Реакция митрополита Епифания

В свою очередь, митрополит Епифаний подчеркнул: "Все должны четко понять, что на начало Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, были распущены. Сейчас фактически и юридически в Украине не существует таких структур, они выполнили свою историческую миссию".

По мнению настоятеля ПЦУ, возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.