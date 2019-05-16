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      Конфлікт у ПЦУ: митрополит Епіфаній назвав головні розбіжності із Філаретом

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / Getty images

      Православна церква України повинна змінюватися і рухатися далі від старих радянських традицій. Вже на тому етапі, на якому вона перебуває зараз, ПЦУ не може повертатись до старої системи керування церквою.

      У цьому впевнений настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Він вважає, що саме у таких ключових позиціях полягають головні розбіжності між ним та почесним патріархом церкви Філаретом. Про це священнослужитель розповів в інтерв’ю BBC.

      Читайте також: Епіфаній анонсував синод: говоритимуть про конфлікт з Філаретом

      "Ті рішення, які були ухвалені на Об'єднавчому соборі, ми повинні втілювати в життя. Ми маємо змінюватись, ми не можемо повертатись до старої системи керування церквою, ми хочемо бути відкритими, хочемо втілювати в життя певні реформи, необхідні для розвитку церкви", – наголосив Епіфаній.

      Відразу ж після обрання його главою об’єднаної української церкви, Епіфаній багато говорив про реформування і відхід від радянських традицій. Проте, за його словами, усе це Філарет не сприймав як нормальне явище.

      У нього тільки було бажання повернути стару систему управління. Було прагнення не змінюватись і все тримати лише у підкоренні волі однієї особи,
      – розповів митрополит.

      За словами Епіфанія, у нього зовсім інше бачення новоствореної української церкви і якщо повертатися назад – це буде порушення статуту Томосу.

      "Ми повинні керуватися не страхом перед покаранням, а серед нас повинна панувати любов і взаємоповага. Таке моє бачення на розвиток церкви, і тому повертатись до старої системи ми не маємо права", – наголосив він.

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Так, за словами Філарета на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося.

      Водночас він зробив декілька гучних заяв про те, що Київський патріархат досі існує і, що його не потрібно відновлювати. У Мінкульті, до речі, цю інформацію спростували.

      Почесний патріарх тепер допускає розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати Собор.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Конфлікт у ПЦУ Філарет Епіфаній Православна церква України
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