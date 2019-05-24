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      Филарет отказался выполнять устав ПЦУ, – Епифаний озвучил итоги Синода

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      Филарет отказался выполнять устав ПЦУ, – Епифаний озвучил итоги Синода

      Патриарх Филарет не изменил свое мнения о деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата и убеждает, что она продолжает существовать несмотря на создание Православной церкви Украины.

      Митрополит Епифаний по итогам Священного Синода рассказал, что на заседании обсуждалась конфликтная ситуация внутри ПЦУ и заявления Филарета, которые он озвучивает в последнее время.

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      Но святейших патриарх Филарет показал свои заявления и на заседании Священного Синода. То есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались убедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата, а УПЦ КП лег в основу ПЦУ,
      – сказал Епифаний.

      По словам митрополита, собравшиеся на Синоде священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше не существует в Украине, но "он, увы, остался на своем".

      Также, Епифаний добавил, что Филарет 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора не подписал управление уставом, который приняли.

      "Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом (Филаретом, – 24 канал)", – сказал глава ПЦУ.

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      Митрополит подчеркнул, что Филарет не будет нести ответственность за конфликт, который развернулся в церкви и за отказ выполнять Устав ПЦУ.

      Нет, абсолютно. Не было ни одного предложения о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то. Поэтому все пытались убедить, доказать, что та позиция, которая была обнародована до сих пор, разрушительна,
      – подчеркнул Епифаний.

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?
      Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса:

      - Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      - Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      - Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

      blog_ava
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      Теги: Епифаний Новости политики Православная церковь Украины Религия Новости Украины Конфликт в ПЦУ Филарет
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