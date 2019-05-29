Епифаний издал указ, объявляющий недействительными документы Филарета об УПЦ КП

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний издал указ, по которому документы митрополита Филарета от имени Киевского патриархата считаются недействительными.

Соответствующий указ предстоятеля был опубликован 29 мая на официальном сайте ПЦУ.

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Указ прекращает деятельность религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины. Соответственно, любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежащими исполнению в Украинской православной церкви.



Указ Епифания

Кроме того, этот указ Епифаний принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?

Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томоса:



– перехода иностранных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.

– отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).

– отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.