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      Зеленський зустрівся з Варфоломієм: фото та деталі

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      Зеленський зустрівся з Варфоломієм
      Зеленський зустрівся з Варфоломієм / Офіс Президента України

      Президент Володимир Зеленський зустрівся із Варфоломієм під час свого візиту в Туреччину. Вселенський патріарх показав главі держави собор Святого Георгія у Стамбулі.

      Вселенський Патріарх вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, про це пише прес-служба Офісу президента.

      Важливо: Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео

      З нагоди зустрічі із Зеленським Вселенський патріарх дав ланч, а по завершенні зустрічі провів президента до кортежу.

      Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви,
      – цитує прес-служба слова президента. 

      Зі свого боку, глава держави зазначив, що на зустрічі з Варфоломієм говорив "про все", пише Укрінформ. 


      Зустріч Зеленського та Варфоломія

      "Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", – сказав він.

      Володимир Зеленський перебуває з першим офіційним візитом у Туреччині, що триватиме два дні –  7-8 серпня. У його межах український лідер уже зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. 

      Чому зустріч Зеленського і Варфоломія важлива?11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.

      Наразі ПЦУ переживає складні часи. Усе через патріарха Філарета, який висунув чимало претензій настоятелю ПЦУ Епіфанію, заявив про незгоду з Томосом і оголосив про відновлення Київського патріархату. У відповідь на такі заяви патріах Варфоломій заявив, що підтримує розвиток новоствореної Української церкви, а керувати нею повинен саме митрополит Епіфаній. Окрім того, Київського патріархату не існує і ніколи не існувало, хоч Філарет і переконує у протилежному.

      Відтак, ймовірно, що президент Зеленський обговорить з Варфоломієм розвиток Православної церкви, її майбутнє та визнання іншими світовими церквами.

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      Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео
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      Теги: Вселенський патріархат Новини Туреччини Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики Релігія
      Джерело: 24 канал
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