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      Зеленский и Эрдоган почтили минутой молчания погибших бойцов ВСУ: видео

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      Зеленский с Эрдоганом почтили погибших на Донбассе бойцов
      Зеленский с Эрдоганом почтили погибших на Донбассе бойцов / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе 6 августа из-за обстрелов боевиков.

      Украинский президент на пресс-конференции в Анкаре отметил, что погибшие воины были очень молодыми.

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      "Вчера погибли четверо наших военных ребят – молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", – сказал Зеленский.

      Присутствующие на брифинге стоя почтили минутой молчания украинских морпехов.

      В свою очередь, турецкий президент выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами бойцов на Донбассе.

      Мы с грустью узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военнослужащих. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования,
      – заявил Эрдоган.

      Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе бойцов:

      Как погибли украинские военные?
      Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя нарушив "перемирие". Из-за обстрела погибли 4-ро украинских военнослужащих с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Самому старшему из них было 30 лет, самому младшему – 20.

      После гибели защитников Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинский. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия недопустимы и не приближают примирения.

      Кроме того, глава государства поручил выделить квартиры семьям четырех  погибших украинских военнослужащих.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Жертвы Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Турции Реджеп Эрдоган
      Источник: 24 канал
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