Зеленський та Ердоган вшанували хвилиною мовчання загиблих бійців ЗСУ: відео

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вшанували хвилиною мовчання чотирьох військових ЗСУ, які загинули на Донбасі 6 серпня через обстріли бойовиків.

Український президент на прес-конференції в Анкарі відзначив, що загиблі воїни були дуже молодими.

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"Вчора загинули четверо наших військових хлопців – молодих людей, молодших за мене. Я думаю, що було б справедливо, якщо ми зараз вшануємо хвилиною мовчання наших загиблих", – сказав Зеленський.

Присутні на брифінгу стоячи вшанували хвилиною мовчання українських морпіхів.

У свою чергу, турецький президент висловив співчуття у зв'язку з вбивством російськими окупантами бійців на Донбасі.

Ми з сумом дізналися, що вчора, незважаючи на режим припинення вогню, загинули четверо українських військових. І я ще раз в присутності президента України висловлюю свої співчуття,

– заявив Ердоган.

Зеленський з Ердоганом вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі бійців:

Як загинули українські військові? Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.



Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.



Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових.