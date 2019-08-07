21:54
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, сьогодні
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Зеленський та Ердоган вшанували хвилиною мовчання загиблих бійців ЗСУ: відео

      120 Читать новость на русском
      Зеленський з Ердоганом вшанували загиблих на Донбасі бійців
      Зеленський з Ердоганом вшанували загиблих на Донбасі бійців / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вшанували хвилиною мовчання чотирьох військових ЗСУ, які загинули на Донбасі 6 серпня через обстріли бойовиків.

      Український президент на прес-конференції в Анкарі відзначив, що загиблі воїни були дуже молодими.

      Читайте також: Наймолодшому минуло 20: що відомо про загиблих під Павлополем українських воїнів – фото

      "Вчора загинули четверо наших військових хлопців – молодих людей, молодших за мене. Я думаю, що було б справедливо, якщо ми зараз вшануємо хвилиною мовчання наших загиблих", – сказав Зеленський.

      Присутні на брифінгу стоячи вшанували хвилиною мовчання українських морпіхів.

      У свою чергу, турецький президент висловив співчуття у зв'язку з вбивством російськими окупантами бійців на Донбасі. 

      Ми з сумом дізналися, що вчора, незважаючи на режим припинення вогню, загинули четверо українських військових. І я ще раз в присутності президента України висловлюю свої співчуття,
      – заявив Ердоган.

      Зеленський з Ердоганом вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі бійців:

      Як загинули українські військові? Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.

      Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.

      Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових

      blog_ava
      Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
      сьогодні
      11612
      Теги: Новини Туреччини Реджеп Ердоган Війна на Донбасі Володимир Зеленський Жертви Збройні сили України Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році
      сьогодні , 19:03 Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році
      Світлана Попова 1181
      Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче
      сьогодні , 19:00 Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче
      Артем Овдієнко 1080
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      562
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      сьогодні , 18:30 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 3962
      Юрій Вітренко: що відомо про кандидата в прем'єр-міністри
      сьогодні , 17:30 Юрій Вітренко: що відомо про кандидата в прем'єр-міністри
      1283
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук