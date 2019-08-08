Громкие победы будут: Зеленский в Турции намекнул на возвращение Крыма

Президент Владимир Зеленский в Анкаре вспомнил о знаковых для Украины победах, произошедших в Турции. Поэтому гарант добавил, что и вопрос оккупированного Крыма, который он обсудил с Эрдоганом, в будущем будет успешно решен.

Об этом Зеленский сказал во время своего выступления на совместном брифинге в Турции.

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В частности, он упомянул, что в 2009 году донецкий "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА, победив в финале немецкий "Вердер" Матч проходил в Стамбуле.

Еще одним знаковым событием, о котором вспомнил украинский президент, была победа Русланы на Евровидении в 2004 году. Тогда предстаниця Украины впервые победила в песенном конкурсе, с начала его существования.

Хотел бы отметить один очень интересный момент. Щедрая турецкая земля несколько раз дарила нам, украинцам, громкие победы. В Турции донецкий "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА. В Турции наша певица Руслана победила на Евровидении. Я верю, что в будущем у наших стран будет много громких и общих побед. И поэтому о Крыме мы сегодня очень долго говорили,

– заявил Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил Эрдогана за непризнание незаконной аннексии Крыма и поддержку крымских татар.

Лидер Турции в свою очередь добавил, что его страна никогда не признавала и не признает присоединения полуострова к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что его страна считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру.

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