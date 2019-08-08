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      Гучні перемоги будуть: Зеленський у Туреччині натякнув на повернення Криму

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      Зеленський та Ердоган на брифінгу в Туреччині
      Зеленський та Ердоган на брифінгу в Туреччині / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський в Анкарі згадав про знакові для України перемоги, що сталися у Туреччині. Тому гарант додав, що і питання окупованого Криму, яке він обговорив з Ердоганом, в майбутньому буде успішно вирішене.

      Про це Зеленський сказав під час свого виступу на спільному брифінгу в Туреччині.

      Важливо: Зеленський зустрівся з Ердоганом: про що говорили – фото, відео

      Зокрема, він згадав, що у 2009 році донецький "Шахтар" завоював кубок УЄФА, перемігши у фіналі німецький "Вердер" Матч відбувався у Стамбулі.

      Ще одною знаковою подією, про яку згадав український президент, була перемога Руслани на Євробаченні у 2004 році. Тоді предстаниця України вперше здобула перемогу у пісенному конкурсі, від початку його існування.

      Хотів би відзначити один дуже цікавий момент. Щедра турецька земля кілька разів дарувала нам, українцям, гучні перемоги. У Туреччині донецький "Шахтар" завоював Кубок УЄФА. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних і спільних перемог. І тому про Крим ми сьогодні дуже довго говорили,
      – заявив Зеленський.

      Український президент також подякував Ердогану за невизнання незаконної анексії Криму та підтримку кримських татар.

      Лідер Туреччини своєю чергою додав, що його країна ніколи не визнавала і не визнає приєднання півострова до Росії і підтримує територіальну цілісність України. Він нагадав, що його країна вважає кримських татар співвітчизниками, і важливо, аби вони могли вільно жити в Криму, зберігали свою ідентичність та культуру.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Реджеп Ердоган Новини Криму Анексія Криму Шахтар Євробачення Руслана
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