Гучні перемоги будуть: Зеленський у Туреччині натякнув на повернення Криму

Президент Володимир Зеленський в Анкарі згадав про знакові для України перемоги, що сталися у Туреччині. Тому гарант додав, що і питання окупованого Криму, яке він обговорив з Ердоганом, в майбутньому буде успішно вирішене.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу на спільному брифінгу в Туреччині.

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Зокрема, він згадав, що у 2009 році донецький "Шахтар" завоював кубок УЄФА, перемігши у фіналі німецький "Вердер" Матч відбувався у Стамбулі.

Ще одною знаковою подією, про яку згадав український президент, була перемога Руслани на Євробаченні у 2004 році. Тоді предстаниця України вперше здобула перемогу у пісенному конкурсі, від початку його існування.

Хотів би відзначити один дуже цікавий момент. Щедра турецька земля кілька разів дарувала нам, українцям, гучні перемоги. У Туреччині донецький "Шахтар" завоював Кубок УЄФА. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних і спільних перемог. І тому про Крим ми сьогодні дуже довго говорили,

– заявив Зеленський.

Український президент також подякував Ердогану за невизнання незаконної анексії Криму та підтримку кримських татар.

Лідер Туреччини своєю чергою додав, що його країна ніколи не визнавала і не визнає приєднання півострова до Росії і підтримує територіальну цілісність України. Він нагадав, що його країна вважає кримських татар співвітчизниками, і важливо, аби вони могли вільно жити в Криму, зберігали свою ідентичність та культуру.