Виконайте свій обов'язок, – дочка важкохворого бранця Бекірова звернулася до Зеленського
Дочка важкохворого політв'язня Едема Бекірова Елеонора звернулась до президента України Володимира Зеленського. Вона вимагає вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги бранцю Кремля, домогтися його лікування, а згодом і звільнення.
Він ні в чому не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув'язненні, знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його, наголосила Елеонора Бекірова.
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У 2014 році саме мій батько стояв під прицілом російських автоматів на кордоні Криму, він зустрічав перших українських військовослужбовців, які врятувалися з півострова, і потім п'ять років робив для звільнення Криму все, що міг. Він патріот – таким він був у 2014 році, коли кримчани залишилися один на один з армією окупантів, і таким є досі,
– наголошує дочка Бекірова.
Вона заявила, що коли президент вважає, що про це можна забути, якщо вважає, що патріоти не потрібні нашій країні, то може залишити це звернення без уваги. Якщо ж доля людини, яка залишалася зі своїм народом і своєю країною всі ці важкі роки, щось означає для президента, тоді Елеонора Бекіров вимагає врятувати її батька.
"Мій батько інвалід першої групи, у нього ампутована нога з незагоєною раною, нижній млявий парапарез ніг, після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунта в серце, яке в будь-який момент може зупинитися. Його цукровий діабет вимагає щоденної допомоги, яку він не отримує ось уже 238 днів", – зазначила дочка Едема Бекірова.
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Вона наголошує, що політв'язню досі вдається залишатися живим лише завдяки кримським татарам, яких було несправедливо ув'язнено, як і його.
Я вимагаю від вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близьким, це не питання політики і дипломатичних домовленостей – це питання життя і смерті коханої людини. Врятуйте мого батька, виконайте свій обов'язок,
– резюмувала Елеонора Бекірова.
Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.
Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.