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      Виконайте свій обов'язок, – дочка важкохворого бранця Бекірова звернулася до Зеленського

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      Дочка Едема Бекірова вимагає від Зеленського домогтися звільнення батька
      Дочка Едема Бекірова вимагає від Зеленського домогтися звільнення батька / www.radiosvoboda.org

      Дочка важкохворого політв'язня Едема Бекірова Елеонора звернулась до президента України Володимира Зеленського. Вона вимагає вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги бранцю Кремля, домогтися його лікування, а згодом і звільнення.

      Він ні в чому не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув'язненні, знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його, наголосила Елеонора Бекірова.

      Важливо: Зеленський у Туреччині пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму

      У 2014 році саме мій батько стояв під прицілом російських автоматів на кордоні Криму, він зустрічав перших українських військовослужбовців, які врятувалися з півострова, і потім п'ять років робив для звільнення Криму все, що міг. Він патріот – таким він був у 2014 році, коли кримчани залишилися один на один з армією окупантів, і таким є досі,
      – наголошує дочка Бекірова.

      Вона заявила, що коли президент вважає, що про це можна забути, якщо вважає, що патріоти не потрібні нашій країні, то може залишити це звернення без уваги. Якщо ж доля людини, яка залишалася зі своїм народом і своєю країною всі ці важкі роки, щось означає для президента, тоді Елеонора Бекіров вимагає врятувати її батька.

      "Мій батько інвалід першої групи, у нього ампутована нога з незагоєною раною, нижній млявий парапарез ніг, після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунта в серце, яке в будь-який момент може зупинитися. Його цукровий діабет вимагає щоденної допомоги, яку він не отримує ось уже 238 днів", – зазначила дочка Едема Бекірова.

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      Вона наголошує, що політв'язню досі вдається залишатися живим лише завдяки кримським татарам, яких було несправедливо ув'язнено, як і його.

      Я вимагаю від вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близьким, це не питання політики і дипломатичних домовленостей – це питання життя і смерті коханої людини. Врятуйте мого батька, виконайте свій обов'язок,
      – резюмувала Елеонора Бекірова.

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Кримські татари Українці в полоні РФ Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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