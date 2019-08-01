"Ультиматум, де на кону – людське життя": російські окупанти висунули Бекірову цинічну вимогу

Хворого політв'язня примушують заявити, що Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв і Ленур Іслямов готували в окупованому Криму теракт.

Так, Бекірова, який є інвалідом 1 групи, просять визнати, що його начебто використали лідери кримськотатарського народу для своїх лихих намірів. Про це глава Меджлісу Чубаров розповів під час прес-конференції, передає Укрінформ.

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Там ситуація дуже проста. Йому кажуть: "Дай підтвердження про те, що тебе використали Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Ленур Іслямов, що вони готували терористичний акт в Криму – і все у тебе буде добре,

– сказав він.

Чубаров переконує: Бекірову просто поставили ультиматум.

"Йдуть не просто тортури через його фізичний стан, а ультиматум, де на кону – життя людини", – наголосив глава Меджлісу.

Поки Росія не виконує жодної рекомендації Європейського суду з прав людини щодо здоров'я Бекірова, і його стан постійно погіршується. Так, днями стало відомо, що політв’язень протягом 10 днів не може стати з ліжка через защемлення нерва та болю у спині. Окрім того, у нього – хворе серце, цукровий діабет і ампутована нога.

Що відомо про Бекірова та його арешт? Едем Бекіров – кримськотатарський активіст, який народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.