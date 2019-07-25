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      Денісова домовилась про незалежних лікарів для важкохворих політв'язнів

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      До Балуха, Бекірова та Гриба допустять незалежних лікарів
      До Балуха, Бекірова та Гриба допустять незалежних лікарів / Колаж 24 каналу

      Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова домовилась зі своєю російською колегою про допуск незалежних лікарів до українських політв'язнів. Йдеться про Володимира Балуха, Едема Бекірова та Павла Гриба.

      Крім того, незаконно ув'язненому Євгену Панову дозволять провести скайп-конференцію, аби він міг провідомити про стан свого здоров'я та розповісти, чи йому справді надали медичну допомогу. Про це розповіла сама Людмила Денісова.

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      Під час розмови двох омбудсменів окремо обговорювалось питання Едема Бекірова, який не може утримуватись в умовах слідчого ізолятора.

      Всі медичні показники говорять, що його потрібно відпустити додому. Ми домовились про те, що рідні Бекірова нададуть незалежного лікаря з російською ліцензією. Саме він і зробить медичний висновок про стан здоров'я ув'язненого,
      – розповіла Денісова.

      Так само активно обговорювалось і питання здоров'я Володимира Балуха. Тут вже є визначені незалежні лікарі, яких допустять до політв'язня, щоб надати медичні висновки.

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      "Якщо лікарі встановлять, що у нього захворювання, які унеможливлюють утримання, ми будемо клопотати про зміну запобіжного заходу", – запевнила уповноважена з прав людини.

      Крім того, мають допустити незалежних медиків до українця Павла Гриба, позаяк існують протиріччя у висновках українських та російських лікарів. Гриба також має відвідати лікар, який матиме російську ліцензію, але неважливо, яке в нього буде громадянство.

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      "Є ще питання щодо Володимира Дудки, який не може отримати медичні висновки. Зараз ми робимо усе можливе, щоб отримати усі документи, аби ми знали, що робити далі", – резюмувала Людмила Денісова.

      Що відомо про справи українських в'язнів сумління?Павла Гриба винувачують в організації терористичного акту. За версією обвинувачення, він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.

      У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року. Окупаційна влада звинувачує його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      У кожного з них серйозні проблеми зі здоров'я, зокрема, пов'язані з неналежними умовами утримування. У Гриба діагностована портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени. в Едема Бекірова защемив м'яз хребта і він навіть не зміг піднятись з ліжка, аби поговорити з адвокатом. У Володимира Балуха постійно погіршується стан здоров'я після нещодвнього голодування.

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      25 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Людмила Денісова Володимир Балух Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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