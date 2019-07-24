З окупованої Луганщини передали 64 в'язнів: фото

У місті Щастя з окупованої Луганщини передали 64 громадян України. Усі вони на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Тепер вони відбуватимуть покарання на підконтрольній уряду території, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. Під час п'ятого, що відбувся у травні, Україні повернули 60 в'язнів.

З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення,

– додала вона.

З грудня 2018 року по липень 2019 перемістили 319 засуджених.



З окупованої Луганщини передали 64 в'язнів/ Фейсбук Людмили Денісової



Ув'язнених передали у місці Щастя/ Фейсбук Дениса Чернишова

Водночас заступник міністра юстиції Денис Чернишов зазначив, що передача засуджених відбулася за сприяння офісу омбудсмена та особисто Денісової.

Він підсумував, що з 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернули 554 особи, з яких 223 – з окупованої частини Донецької області та 12 осіб – з АР Крим.